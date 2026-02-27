Quiénes son los invitados de lujo de Mirtha Legrand este sábado 28 de febrero: enterate acá
La noche contará con la presencia de cuatro influyentes figuras del entretenimiento y el periodismo. Enterate en esta nota.
Este sábado 28 de febrero a las 21:30, Mirtha Legrand se pondrá al frente de una nueva emisión de “La Noche de Mirtha”, donde encabezará su primera mesa a los 99 años en una velada que promete momentos "imperdibles".
Entre los invitados estará Arturo Puig, quien protagoniza la obra Buenas palabras y compartirá cómo transita su presente personal tras el fallecimiento de su esposa Selva Alemán.
Por su parte, Aníbal Pachano llegará al programa en medio de la alegría por su reciente debut como abuelo, luego del nacimiento de Vito, hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo. En tanto, Nancy Pazos aportará su mirada sobre la actualidad nacional tras haberse encadenado frente al Congreso y contará cuál será su próximo destino laboral después de su salida de “A la Barbarossa”.
Finalmente, el periodista Ricardo Canaletti, conductor de “Cámara del crimen” en TN, presentará su libro Pasiones Malditas y analizará algunos de los casos policiales más impactantes.
Los invitados de Juana Viale para el domingo 1° de marzo
Luego de varias semanas alejada de la conducción, Juana Viale vuelve este domingo a la pantalla de El Trece al frente de “Almorzando con Juana”, el ciclo que consolidó en los últimos años. El regreso se da en una semana cargada de emoción familiar, tras el festejo por los 99 años de su abuela Mirtha Legrand.
Desde las 13.45, la conductora encabezará una mesa con invitados de distintos ámbitos del espectáculo y la cultura que prometen hacer de la mesa, una de las mas interesantes. Uno de ellos será el director Juan José Campanella, quien asistió a la celebración de su abuela y atraviesa un presente intenso con el próximo estreno cinematográfico de su obra teatral Parque Lezama, mientras continúa en cartel Empieza con D Siete Letras.
También formarán parte del almuerzo la actriz Julia Calvo, recientemente destacada por su interpretación de Nelly Omar en el musical Ellas son tango tras su paso por MasterChef Celebrity; el humorista Pachu Peña, activo tanto en televisión como en plataformas digitales; la comediante Connie Ballarini, que regresó de una gira europea con Las Chicas de la Culpa; y el músico Emanero, referente de la escena urbana actual, quien sumará el toque musical a la emisión.
Con el regreso de Juana Viale, la pantalla de El Trece recupera su clásico esquema de fines de semana, con abuela y nieta al frente de sus tradicionales mesazas que combinan actualidad, espectáculo y debate.
