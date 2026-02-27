Quiénes son los invitados de lujo de Mirtha Legrand este sábado 28 de febrero: enterate acá

Desde las 13.45, la conductora encabezará una mesa con invitados de distintos ámbitos del espectáculo y la cultura que prometen hacer de la mesa, una de las mas interesantes. Uno de ellos será el director Juan José Campanella, quien asistió a la celebración de su abuela y atraviesa un presente intenso con el próximo estreno cinematográfico de su obra teatral Parque Lezama, mientras continúa en cartel Empieza con D Siete Letras.

mirtha legrand juana viale

También formarán parte del almuerzo la actriz Julia Calvo, recientemente destacada por su interpretación de Nelly Omar en el musical Ellas son tango tras su paso por MasterChef Celebrity; el humorista Pachu Peña, activo tanto en televisión como en plataformas digitales; la comediante Connie Ballarini, que regresó de una gira europea con Las Chicas de la Culpa; y el músico Emanero, referente de la escena urbana actual, quien sumará el toque musical a la emisión.

Con el regreso de Juana Viale, la pantalla de El Trece recupera su clásico esquema de fines de semana, con abuela y nieta al frente de sus tradicionales mesazas que combinan actualidad, espectáculo y debate.