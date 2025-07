Aseguran que Nicolás Cabré le revocará el permiso a la China Suárez para que vaya a Turquía con su hija

La noticia la brindó el programa A La Tarde, donde expresaron que los dos padres hablaron entre sí y se pusieron de acuerdo. “Los que sí hablaron no fue Vicuña con Wanda, sino Vicuña con Cabré. Que habría cambiado la postura de Cabré. Se han puesto de acuerdo en que no se mude ninguno de los hijos de la China a Turquía”, revelaron.

Y ampliaron: “Hablaron y se pusieron de acuerdo en cuál va a ser la modalidad, siguiendo la línea de Benjamín Vicuña, que los chicos van a tener su centro de vida en la Argentina.”

Nicolas Cabre permiso china

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras las fuertes acusaciones de la China Suárez: "No lo puedo creer"

La China Suárez este lunes arremetió contra Benjamín Vicuña, luego de que el chileno le quitara el permiso para viajar a Turquía con Mauro Icardi. Al enterarse de esto, la actriz se mostró muy molesta e hizo fuertes acusaciones contra su ex pareja.

A través de sus redes sociales, la novia de Mauro Icardi hizo un fuerte descargo contra el actor y lo acusó de no estar presente en la vida de Magnolia y Amancio, de haberle sido infiel durante su relación e incluso insinuó que el actor chileno sufre de adicciones.

Las palabras de la China causaron una gran repercusión y esto hizo que Benjamín Vicuña rompa el silencio y se defienda.

En LAM, Ángel de Brito contó que se comunicó con el actor apenas vio la publicación de la China Suárez. “A la tarde cuando vi estos posteos y le escribí”, empezó diciendo el conductor.

“Me escribió mientras estábamos al aire. Me pone: ‘No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos’“, declaró.

“Veremos si Benjamín se queda en esta tranquilidad que me escribe acá”, agregó el conductor de LAM quien le dejó una pregunta más al actor pero no recibió respuesta: “Le pregunto: ‘¿vas a llevarla a la justicia?’. Por ahora, no me contestó“.