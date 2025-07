Aseguran que Nicolás Cabré le revocó el permiso a la China Suárez para que vaya a Turquía con Rufina

Esta situación desató la furia de la artista, quien no tardó en expresar su enojo en redes sociales con fuertes acusaciones hacia su expareja, a quien no sólo acusó de ser "mal padre", sino también de "infiel" y "adicto". Sin embargo, el problema no se limita a Vicuña: ahora es Nicolás Cabré quien habría enviado un escrito a la Justicia -a través de su abogado- con el fin de frenar que Rufina, la hija que tiene con la actriz, salga del país.