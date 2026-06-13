ROA llega por primera vez a Buenos Aires en medio del gran momento de su carrera

El inicio de su LATAM TOUR 2026 fue una clara muestra de ese fenómeno. La gira comenzó el pasado 9 de abril en San José, Costa Rica, luego de un acontecimiento que marcó un antes y un después en su carrera: dos funciones completamente agotadas en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico.

Ese logro confirmó el fuerte vínculo que mantiene con su público y evidenció el crecimiento sostenido de su convocatoria, convirtiéndolo en uno de los artistas jóvenes con mayor proyección dentro del género urbano.

Ahora, el cantante se prepara para un nuevo desafío con su llegada a Argentina. La presentación en Buenos Aires formará parte de una gira que recorrerá distintos países de Latinoamérica y que representa un paso clave en su proceso de expansión internacional.

Con una carrera en constante ascenso y una base de seguidores cada vez más amplia, ROA buscará conquistar por primera vez al público argentino y seguir escribiendo una historia que lo encuentra entre los nombres más prometedores de la escena urbana actual.