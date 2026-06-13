ROA llega por primera vez a Buenos Aires en medio del gran momento de su carrera
Con millones de reproducciones, éxitos virales y una creciente proyección internacional, se consolida como una de las nuevas figuras más destacadas de la música urbana.
ROA continúa afianzándose como uno de los artistas de mayor crecimiento dentro de la nueva generación de la música urbana latina. En el marco de su esperado LATAM TOUR 2026, el cantante puertorriqueño confirmó su primer show en Buenos Aires, una presentación que marcará su debut ante el público argentino y uno de los hitos más importantes de su carrera.
Con una propuesta que combina reggaetón, trap romántico y fuertes influencias del R&B, el artista logró construir una identidad propia dentro de una escena cada vez más competitiva. Su capacidad para mezclar melodías pegadizas con letras cargadas de emoción y actitud le permitió conectar rápidamente con una audiencia global.
Nacido en Puerto Rico bajo el nombre de Gilberto Figueroa, ROA comenzó a captar la atención de la industria gracias a canciones como "Bellakeame", "JETSKI" y el exitoso "ETA RMX", temas que impulsaron su crecimiento y lo posicionaron entre las promesas más importantes del movimiento urbano latino.
Un presente marcado por el éxito internacional
Durante los últimos meses, el artista atravesó uno de los momentos más destacados de su trayectoria. Además de recibir reconocimiento de medios especializados y referentes de la industria, logró convocar a miles de fanáticos en distintos escenarios y consolidó una comunidad de seguidores que continúa creciendo en toda la región.
El inicio de su LATAM TOUR 2026 fue una clara muestra de ese fenómeno. La gira comenzó el pasado 9 de abril en San José, Costa Rica, luego de un acontecimiento que marcó un antes y un después en su carrera: dos funciones completamente agotadas en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico.
Ese logro confirmó el fuerte vínculo que mantiene con su público y evidenció el crecimiento sostenido de su convocatoria, convirtiéndolo en uno de los artistas jóvenes con mayor proyección dentro del género urbano.
Ahora, el cantante se prepara para un nuevo desafío con su llegada a Argentina. La presentación en Buenos Aires formará parte de una gira que recorrerá distintos países de Latinoamérica y que representa un paso clave en su proceso de expansión internacional.
Con una carrera en constante ascenso y una base de seguidores cada vez más amplia, ROA buscará conquistar por primera vez al público argentino y seguir escribiendo una historia que lo encuentra entre los nombres más prometedores de la escena urbana actual.
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