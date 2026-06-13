Max Carra presenta "Por fin me animo", la canción que marca una nueva etapa en su carrera
Tras el éxito de "Vida" y "Buenos Días", su colaboración con Valentino Merlo, el joven artista apuesta por una propuesta más íntima y personal.
Max Carra continúa construyendo su camino dentro de la escena musical argentina y suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de "Por fin me animo". Luego de la gran repercusión que alcanzaron sus recientes sencillos, entre ellos "Vida" y "Buenos Días", junto a Valentino Merlo, el cantante vuelve a apostar por una propuesta cargada de emoción y autenticidad.
La nueva canción representa un momento clave en su crecimiento artístico. Con una identidad cada vez más definida, Max Carra profundiza su búsqueda personal y ofrece una obra que refleja con claridad el rumbo que desea tomar en esta nueva etapa de su carrera.
El origen del tema se remonta a una sesión de composición realizada en la intimidad de su casa. Durante una jornada de trabajo junto a su equipo creativo, surgieron varias ideas musicales, aunque una de ellas logró destacarse desde el primer instante.
"Fue un día que hicimos varias canciones y esa fue la que salió. Ni bien la estábamos escribiendo sentí que tenía una energía distinta", recordó el artista sobre el momento en que comenzó a tomar forma "Por fin me animo".
Una canción que se destacó desde el primer acorde
Compuesta en el piano de su hogar, la canción despertó rápidamente una sensación especial entre quienes participaron del proceso creativo. Para Max Carra, el tema se alejó naturalmente de todo lo que venían desarrollando hasta ese momento y encontró una identidad propia.
"Sentimos una energía distinta de lo que queríamos, de la línea que veníamos buscando como estilo de canción", explicó el cantante al referirse a la esencia que terminó definiendo la obra.
Esa percepción inicial fue compartida por el resto de su equipo, que rápidamente reconoció el potencial del material. Lo que comenzó como una idea más dentro de una jornada de composición terminó convirtiéndose en una de las apuestas más importantes de esta nueva etapa.
Con este lanzamiento, Max Carra reafirma su intención de conectar con el público a través de canciones sinceras y experiencias personales transformadas en música. "Fue muy distinto a cualquier canción y es propia, que eso es lo más lindo de todo", resumió el artista.
Así, "Por fin me animo" se presenta como una declaración de identidad y un paso firme en la evolución de un joven cantante que continúa ganando espacio dentro de la nueva generación de la música argentina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario