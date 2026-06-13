Max Carra presenta "Por fin me animo", la canción que marca una nueva etapa en su carrera

Una canción que se destacó desde el primer acorde

Compuesta en el piano de su hogar, la canción despertó rápidamente una sensación especial entre quienes participaron del proceso creativo. Para Max Carra, el tema se alejó naturalmente de todo lo que venían desarrollando hasta ese momento y encontró una identidad propia.

"Sentimos una energía distinta de lo que queríamos, de la línea que veníamos buscando como estilo de canción", explicó el cantante al referirse a la esencia que terminó definiendo la obra.

Esa percepción inicial fue compartida por el resto de su equipo, que rápidamente reconoció el potencial del material. Lo que comenzó como una idea más dentro de una jornada de composición terminó convirtiéndose en una de las apuestas más importantes de esta nueva etapa.

Con este lanzamiento, Max Carra reafirma su intención de conectar con el público a través de canciones sinceras y experiencias personales transformadas en música. "Fue muy distinto a cualquier canción y es propia, que eso es lo más lindo de todo", resumió el artista.

Así, "Por fin me animo" se presenta como una declaración de identidad y un paso firme en la evolución de un joven cantante que continúa ganando espacio dentro de la nueva generación de la música argentina.