Bad Gyal conquista España con "Más Cara", el impactante espectáculo ideado por The Movement Live

Desde la dirección artística hasta la iluminación, las visuales, la escenografía y la edición en tiempo real, el equipo trabaja cada presentación como un universo propio desarrollado junto al artista. A lo largo de los últimos años, la compañía participó en proyectos de figuras internacionales como Nathy Peluso, Eladio Carrión, Ca7riel y Paco Amoroso, Mora, Sebastián Yatra y Mon Laferte, entre otros.

Con el tour de Bad Gyal como uno de sus trabajos más recientes y ambiciosos, The Movement Live reafirma su misión de desarrollar propuestas audiovisuales capaces de dejar una huella en el público. Mientras la gira continúa recorriendo arenas de toda España, el espectáculo sigue cosechando elogios por una puesta que potencia el mensaje de la artista y convierte cada presentación en una experiencia única.