Bad Gyal conquista España con "Más Cara", el impactante espectáculo ideado por The Movement Live
La artista catalana presenta una puesta de gran despliegue visual para acompañar su último álbum y gira.
Bad Gyal continúa consolidándose como una de las artistas más influyentes de la música urbana internacional. Luego del lanzamiento de “Más Cara”, su más reciente trabajo discográfico, la cantante inició una gira por España que no solo moviliza a miles de fanáticos, sino que también marca un nuevo estándar en materia de espectáculos en vivo.
El tour, que ya registra funciones agotadas en distintas ciudades, fue concebido junto a The Movement Live, la división especializada en shows de la reconocida productora creativa The Movement. Bajo la dirección creativa y artística de Clemente Bruzzone, el espectáculo logra trasladar al escenario el universo conceptual del álbum, a través de una experiencia inmersiva que combina música, narrativa visual y una impactante puesta en escena.
La propuesta fue diseñada para potenciar la identidad de “Más Cara”, construyendo un recorrido dinámico que transforma constantemente los espacios y las atmósferas sobre el escenario. El resultado es una experiencia que conecta con el público desde lo sensorial y refuerza la personalidad artística de Bad Gyal.
Una experiencia que trasciende el formato de concierto
The Movement Live nació con el objetivo de llevar la sensibilidad cinematográfica al mundo de los espectáculos en vivo. Su filosofía parte de una premisa clara: crear experiencias que vayan más allá de un recital tradicional y funcionen como obras integrales, donde cada elemento visual y narrativo tenga un propósito.
"Construir experiencias en vivo que no sean solo shows, sino piezas con narrativa, estética y dirección, pensadas con la misma lógica con la que se aborda un musicvideo, un content o una película", es el concepto que impulsa cada uno de sus proyectos.
Desde la dirección artística hasta la iluminación, las visuales, la escenografía y la edición en tiempo real, el equipo trabaja cada presentación como un universo propio desarrollado junto al artista. A lo largo de los últimos años, la compañía participó en proyectos de figuras internacionales como Nathy Peluso, Eladio Carrión, Ca7riel y Paco Amoroso, Mora, Sebastián Yatra y Mon Laferte, entre otros.
Con el tour de Bad Gyal como uno de sus trabajos más recientes y ambiciosos, The Movement Live reafirma su misión de desarrollar propuestas audiovisuales capaces de dejar una huella en el público. Mientras la gira continúa recorriendo arenas de toda España, el espectáculo sigue cosechando elogios por una puesta que potencia el mensaje de la artista y convierte cada presentación en una experiencia única.
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