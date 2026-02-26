Mica Viciconte nunca le dice "te amo" a Fabián Cubero: el curioso motivo que ella misma reveló

Con el tiempo, ambos terminaron adaptándose a ese código propio, basado más en la presencia que en las frases románticas tradicionales. Viciconte remarcó que, lejos de ser un problema, esta dinámica fortaleció la relación porque cada uno comprendió la forma de amar del otro.

" Yo no siento que tengo que decirle te amo para que sepa qué siento por él. Ya se lo demuestro hace ocho años, se lo mostré con la familia", sostuvo, en alusión al camino recorrido juntos y a la vida que construyeron.

Así, la panelista dejó en claro que su manera de expresar amor no pasa por las palabras sino por la constancia, el acompañamiento y los gestos simples del día a día, una filosofía que, según afirmó, también se refleja en la armonía que mantienen como pareja.

Embed - Mica Viciconte sin filtro: su relación con Cubero y el mes en que no se hablaron | #CasinoDeluxe