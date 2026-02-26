Mica Viciconte nunca le dice "te amo" a Fabián Cubero: el curioso motivo que ella misma reveló
La influencer dejó a todos boquiabiertos al contar una particularidad poco conocida de su vínculo con el exjugador. ¿Por qué nunca dice "te amo"?
Aunque Mica Viciconte y Fabián Cubero llevan años de relación y formaron una familia ensamblada que se muestra unida, una confesión íntima de la panelista volvió a poner el foco en la dinámica particular que construyeron puertas adentro.
Durante una charla con Emilia Attias, Viciconte sorprendió al contar que, pese al amor profundo que siente por su pareja, hay una expresión romántica que decidió no incorporar en su vínculo. Según explicó, no se trata de frialdad ni de distancia emocional, sino de una manera distinta de concebir el afecto.
"No le digo te amo a Fabián", afirmó sin rodeos, generando asombro. Luego detalló el motivo detrás de esa elección personal: "Prefiero que antes que me digan te amo, me demuestren el amor con hechos. No quiero que me llenen de viajes, pero sí que me ceben un mate y que estén presentes".
La influencer explicó que para ella los gestos cotidianos tienen más peso que las palabras y que su historia con Cubero se consolidó justamente a partir de ese tipo de demostraciones. La convivencia, la crianza y los proyectos compartidos fueron, según su mirada, las verdaderas pruebas del vínculo que sostienen desde hace años.
Incluso recordó cómo reaccionó el exdefensor cuando ella le planteó su postura. "Fabi, pobre, me decía te amo y yo… nada. Le dije que no hacía falta que me lo diga, que no lo digamos ninguno de los dos y que estaba todo bien", contó, dando a entender que el acuerdo se dio de manera natural y sin conflictos.
Con el tiempo, ambos terminaron adaptándose a ese código propio, basado más en la presencia que en las frases románticas tradicionales. Viciconte remarcó que, lejos de ser un problema, esta dinámica fortaleció la relación porque cada uno comprendió la forma de amar del otro.
" Yo no siento que tengo que decirle te amo para que sepa qué siento por él. Ya se lo demuestro hace ocho años, se lo mostré con la familia", sostuvo, en alusión al camino recorrido juntos y a la vida que construyeron.
Así, la panelista dejó en claro que su manera de expresar amor no pasa por las palabras sino por la constancia, el acompañamiento y los gestos simples del día a día, una filosofía que, según afirmó, también se refleja en la armonía que mantienen como pareja.
