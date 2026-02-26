Nuevo debate en Gran Hermano Generación Dorada: a qué hora ver la gala y qué pasa este jueves
El reality comenzó este lunes y ya se lleva todo el rating para Telefe: qué sucederá en la noche de este jueves, antes de la gala de eliminación del domingo.
Gran Hermano Generación Dorada arrancó con todo este lunes 23 de febrero y, en apenas cuatro días, la casa ya es un hervidero. Como bien dice el nombre, esta edición es un "homenaje" a los 25 años del formato en Argentina, y por eso metieron una mezcla explosiva de famosos, exparticipantes y caras nuevas.
Cabe señalar que la gala inicial de nominaciones ha sacudido los cimientos de la casa, dejando tras de sí las primeras secuelas emocionales y delineando el mapa estratégico de esta edición. Tras apenas 96 horas de una convivencia que no dio tregua, las alianzas prematuras y los roces incipientes finalmente se tradujeron en votos reales, dejando a los primeros jugadores en una posición de vulnerabilidad absoluta.
De esta manera, la primera placa de nominados de la edición dorada quedó conformada de la siguiente manera:
- Carmiña
- Emanuel
- Solange
- Manuel
- Brian
- Lucero
- Pincoya
- Zilli
Hay que destacar que, en el debate de este jueves, tres jugadores bajarán de la placa y se salvarán de cara a la gala de eliminación del próximo domingo, cuando abandone la casa el primer participante elegido por el público para salir del juego.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas, bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario