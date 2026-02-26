Nuevo debate en Gran Hermano Generación Dorada: a qué hora ver la gala y qué pasa este jueves

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas, bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.