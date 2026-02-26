Primeras peleas en Gran Hermano Generación Dorada: la comida y la limpieza, los ejes del conflicto

Pero la disputa no quedó solo en la comida. La limpieza y el orden de la casa también fueron motivo de fuertes críticas. Manuel Ibero no escatimó en apuntar contra quienes no colaboran con lo mínimo indispensable: "Hay normas de convivencia como dejar la mugre dentro de la bacha. Eso se pudre y queda un olor bárbaro". Además, hizo hincapié en el estado del baño y sugirió repartir las tareas para evitar que la situación se descontrole: "eso se ve, quieras o no". Ante esto, Yanina Zilli lanzó un comentario directo a algunos de los varones: "Hay gente, o varones, a los que no les gusta limpiar el baño".