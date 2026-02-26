Primeras peleas en Gran Hermano Generación Dorada: la comida y la limpieza, los ejes del conflicto
Apenas llevan tres días conviviendo y los “hermanitos” ya protagonizaron su primer enfrentamiento serio: la disputa giró en torno a la comida y a la higiene.
En los primeros días de Gran Hermano Generación Dorada, la calma que se esperaba tras las presentaciones iniciales parece desvanecerse. Lo que comenzó como una charla en la cocina para organizar la alacena y la heladera rápidamente se transformó en un cruce de reproches y declaraciones contundentes entre los participantes. La chispa que encendió la polémica fueron los hábitos alimenticios de algunos concursantes y, principalmente, la preocupación por mantener limpios los lugares comunes.
El conflicto surgió cuando se discutió cómo administrar los alimentos disponibles. Manuel Ibero intentó ponerle paños fríos y propuso cierta libertad: "A nadie le gusta estar controlando... que coman lo que quieran".
Pero su intención conciliadora chocó de frente con Andrea del Boca, que no dudó en expresar su enojo: "Si cada uno come siete huevos, después es muy difícil", lanzó la actriz, visiblemente irritada por quienes utilizan más claras de lo necesario en el desayuno. "Yo no como huevo desde que entré, pero me correspondería. El tema es que si desayunara seis claras (por ejemplo), no va a alcanzar", añadió, reclamando que la comida alcance para todos.
En medio de la tensión, Yanina Zilli trató de bajar un poco el dramatismo con una frase lapidaria: "No podemos estar peleando por lo más barato que son los huevos". Sin embargo, los diferentes regímenes alimentarios, como el caso de Sol, vegetariana estricta, dejaron en evidencia que la organización de la heladera podría convertirse en un dolor de cabeza constante para los “hermanitos” de esta edición.
Pero la disputa no quedó solo en la comida. La limpieza y el orden de la casa también fueron motivo de fuertes críticas. Manuel Ibero no escatimó en apuntar contra quienes no colaboran con lo mínimo indispensable: "Hay normas de convivencia como dejar la mugre dentro de la bacha. Eso se pudre y queda un olor bárbaro". Además, hizo hincapié en el estado del baño y sugirió repartir las tareas para evitar que la situación se descontrole: "eso se ve, quieras o no". Ante esto, Yanina Zilli lanzó un comentario directo a algunos de los varones: "Hay gente, o varones, a los que no les gusta limpiar el baño".
Entre huevos, claras y restos en el baño, la convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada ya empezó a mostrar sus primeros roces, dejando claro que la armonía en la casa será un desafío desde los primeros días.
