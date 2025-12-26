Cinthia Fernández y Roberto Castillo, rumbo al altar: los detalles del casamiento que se viene
La bailarina confirmó que se casará en 2026 con su pareja y dio detalles íntimos del compromiso, que tuvo lugar durante unas vacaciones familiares en México.
Cinthia Fernández atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida personal y decidió compartirlo públicamente con la naturalidad que la caracteriza. En plena emisión de un programa televisivo, la panelista sorprendió al revelar que planea casarse en 2026 con Roberto Castillo, su actual pareja.
La noticia, que rápidamente generó felicitaciones y repercusión en redes sociales, dejó al descubierto una etapa de estabilidad emocional y proyectos compartidos que la bailarina viene construyendo lejos de las urgencias y las miradas ajenas. El compromiso no fue producto de una puesta en escena grandilocuente ni de una estrategia pensada para los flashes.
Según relataron ambos, la propuesta ocurrió durante un viaje a México realizado en 2024, en un contexto íntimo y familiar, con la presencia de las hijas de Fernández. En ese marco relajado, lejos de la exposición mediática cotidiana, Castillo decidió dar el paso impulsado por una convicción personal más que por expectativas externas. “Yo sentí que quería hacerlo y lo hice”, explicó el abogado, dejando en claro que la decisión nació de una certeza interna y no de presiones sociales o comentarios ajenos sobre los tiempos de la relación.
Los detalles de la boda entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo
Para Cinthia, el momento fue tan emotivo como inesperado. La bailarina confesó que no sospechó nada hasta último momento, ya que su pareja logró disimular la sorpresa bajo la excusa de una simple salida. “Me engañó”, contó entre risas, al recordar que pensó que se trataba de una cena más en la playa. Ese detalle, lejos de restarle importancia, reforzó el carácter genuino del gesto y la emoción que marcó el inicio formal de un nuevo proyecto de vida en común.
Más allá del anuncio, Fernández también adelantó cómo imagina la boda. La pareja planea dos celebraciones bien diferenciadas: una ceremonia íntima, reservada para el círculo más cercano, y una gran fiesta destinada a familiares y amigos. La bailarina expresó su deseo de casarse por iglesia, un anhelo especial para ambos, ya que ninguno de los dos transitó antes esa experiencia.
Con humor, reconoció que uno de los desafíos será definir la lista de invitados, un clásico dilema que ya despierta bromas y complicidad entre los protagonistas. El compromiso simboliza mucho más que un casamiento.
Para Fernández y Castillo representa la consolidación de una relación basada en la espontaneidad, el diálogo y la decisión consciente de proyectar juntos. Sin apuros ni imposiciones, la pareja eligió su propio ritmo y convirtió un viaje familiar en el punto de partida de una historia que, en 2026, tendrá su capítulo más esperado frente al altar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario