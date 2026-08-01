Sofía Mora presentó "Me Siento Tan Bien", el primer adelanto de Limbo Session

La gira que acompañará el lanzamiento

Como parte de esta nueva etapa, la artista también anunció una gira con presentaciones en distintos puntos de Argentina y una fecha en Uruguay. El recorrido incluirá conciertos en La Plata (4 de septiembre), Tucumán (17 de septiembre), Córdoba (25 de septiembre), Rosario (26 de septiembre), Mar del Plata (9 de octubre), Montevideo (24 de octubre) y culminará el 27 de noviembre con un show en la ciudad de Buenos Aires.

Con este lanzamiento, Sofía Mora consolida una etapa en la que la búsqueda artística, la potencia interpretativa y el vínculo con el público se convierten en los pilares de una propuesta que apuesta por mostrar sus canciones desde una perspectiva diferente.