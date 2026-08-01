Sofía Mora presentó "Me Siento Tan Bien", el primer adelanto de Limbo Session
La artista inicia un proyecto que reinterpreta parte de su catálogo con nuevas versiones en vivo, acompañado por una propuesta audiovisual y una gira increíble.
La carrera de Sofía Mora suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de "Me Siento Tan Bien", una canción que marca el inicio de LIMBO SESSION, un trabajo pensado para revisitar algunas de las composiciones más importantes de su repertorio desde una mirada completamente renovada. La propuesta apuesta por una nueva identidad sonora y una interpretación más íntima, en la que la voz y la instrumentación adquieren un protagonismo especial.
Lejos de tratarse de un simple EP de versiones, el proyecto reúne distintos momentos creativos de la cantante en una misma obra. La idea es construir un puente entre las diferentes etapas que atravesó en los últimos años, combinando la esencia de cada una en una experiencia musical que refleja su presente artístico.
Un recorrido por sus distintas facetas
LIMBO SESSION reúne cuatro canciones registradas en formato audiovisual junto a una banda integrada por 11 músicos. El resultado es una propuesta que busca trasladar al estudio la intensidad y la sensibilidad que caracterizan a Sofía Mora sobre el escenario, poniendo el foco en la interpretación y en los arreglos en vivo.
El primer adelanto elegido fue "Me Siento Tan Bien", una de las canciones más representativas de XOXO, que ahora adquiere una nueva dimensión. La obra retrata el proceso de intentar seguir adelante después de una ruptura, mientras los recuerdos aparecen de forma inesperada a través de canciones, fotografías, mensajes y pequeños hábitos compartidos que permanecen en el tiempo. Con una interpretación más contenida y una instrumentación que acompaña cada emoción, esta nueva versión resignifica la historia original y funciona como la puerta de entrada al universo de LIMBO SESSION.
El EP completo estará disponible en formato audio y video en todas las plataformas digitales el próximo 11 de agosto.
La gira que acompañará el lanzamiento
Como parte de esta nueva etapa, la artista también anunció una gira con presentaciones en distintos puntos de Argentina y una fecha en Uruguay. El recorrido incluirá conciertos en La Plata (4 de septiembre), Tucumán (17 de septiembre), Córdoba (25 de septiembre), Rosario (26 de septiembre), Mar del Plata (9 de octubre), Montevideo (24 de octubre) y culminará el 27 de noviembre con un show en la ciudad de Buenos Aires.
Con este lanzamiento, Sofía Mora consolida una etapa en la que la búsqueda artística, la potencia interpretativa y el vínculo con el público se convierten en los pilares de una propuesta que apuesta por mostrar sus canciones desde una perspectiva diferente.
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