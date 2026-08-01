Daniela Milagros anunció show en Buenos Aires para seguir presentando su álbum Attention Attention
La cantante sigue consolidando su camino dentro de la escena nacional con una propuesta que combina música, narrativa visual y una puesta en escena inmersiva.
Luego de un intenso recorrido por escenarios de Argentina, Uruguay y Paraguay, Daniela Milagros volverá a presentarse en la Ciudad de Buenos Aires con un espectáculo que promete reflejar el presente artístico que atraviesa. La artista continúa impulsando Attention Attention, su primer trabajo discográfico, con una serie de conciertos que la posicionan como una de las propuestas emergentes con mayor proyección dentro del rock argentino.
En esta oportunidad, ofrecerá un show pensado para recorrer de manera íntegra el universo de su álbum debut, acompañado por una propuesta visual y escénica especialmente diseñada para potenciar la experiencia del público. La cita será el domingo 18 de octubre, a las 21, en Lucille, ubicado en Gorriti 5520, en el barrio porteño de Palermo. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.
Un espectáculo que resume su presente artístico
Acompañada por su banda y por su hermano Rodrigo de Miguel en guitarra —con quien compone todas sus canciones y comparte la dirección artística del proyecto—, Daniela Milagros interpretará de principio a fin Attention Attention, además de incluir otras canciones que forman parte de su repertorio.
El espectáculo propone una experiencia de impronta cinematográfica, donde el rock se combina con una puesta en escena cuidada al detalle para sumergir al público en el universo creativo de la artista.
En los últimos meses, Daniela Milagros logró consolidarse como una de las nuevas figuras del género gracias a una intensa actividad en vivo. Su álbum debut marcó un punto de inflexión en su carrera e incluye canciones como "EGO", "PSYCHOKILLER" —su versión en español del clásico de Talking Heads—, "FANTASÍA", "HIPNOTIZA", "ADRENALINA" y "QUE LA NOCHE DIGA".
Un año de crecimiento
El presente de la artista también estuvo acompañado por importantes hitos sobre el escenario. En los últimos meses formó parte de festivales, realizó shows propios y fue artista invitada de Slash durante su paso por la región. Más recientemente, compartió escenario con Gilby Clarke, exguitarrista de Guns N' Roses, durante su presentación en Buenos Aires.
Con una propuesta que fusiona rock y pop, una fuerte identidad estética y un sólido desempeño en vivo, Daniela Milagros continúa ampliando su alcance y afianzando un proyecto que gana cada vez más espacio dentro de la escena musical argentina.
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