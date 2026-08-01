Daniela Milagros anunció show en Buenos Aires para seguir presentando su álbum Attention Attention

Un año de crecimiento

El presente de la artista también estuvo acompañado por importantes hitos sobre el escenario. En los últimos meses formó parte de festivales, realizó shows propios y fue artista invitada de Slash durante su paso por la región. Más recientemente, compartió escenario con Gilby Clarke, exguitarrista de Guns N' Roses, durante su presentación en Buenos Aires.

Con una propuesta que fusiona rock y pop, una fuerte identidad estética y un sólido desempeño en vivo, Daniela Milagros continúa ampliando su alcance y afianzando un proyecto que gana cada vez más espacio dentro de la escena musical argentina.