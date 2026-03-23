Aseguran que Sofía Gonet y Homero Pettinato se habrían reconciliado tras su escandalosa ruptura
Luego de un vínculo marcado por fuertes acusaciones públicas, surgieron versiones que indican un acercamiento entre la influencer y el conductor.
La historia entre Sofía 'La Reini' Gonet y Homero Pettinato tuvo un final abrupto y mediático, atravesado por denuncias cruzadas y acusaciones delicadas, incluyendo situaciones de presunto maltrato psicológico. Sin embargo, en las últimas horas, comenzaron a circular versiones que hablan de un inesperado acercamiento entre ambos.
En su momento, la influencer había expuesto públicamente momentos difíciles que atravesó durante la relación con el integrante de Olga. Pero el paso del tiempo parecería haber modificado el panorama, dando lugar, según trascendió, a una especie de tregua o incluso a una posible reconciliación.
La información se conoció en Sálvese quien pueda, el programa conducido por Yanina Latorre en América TV. Allí, la periodista Pía Shaw compartió detalles de una supuesta escapada que encendió las alarmas.
“La Reini dijo que se iba a Cariló a descansar con amigas. La llamativa casualidad es que vieron hoy a Homero en Cariló caminando por el centro y Sofía no mostró ningún contenido con sus amigas”, reveló, sugiriendo que ambos podrían haber coincidido en el mismo destino.
A partir de ese dato, Yanina Latorre analizó la situación y dejó en claro sus dudas: “En la nota que nos dió dijo ‘está todo bien con Homero’. Si los dos hicieron semejantes denuncias, seguir juntos me parece…”.
Pero la versión tomó aún más fuerza cuando el panelista Nicolás Peralta sumó un testimonio directo. Según contó, una vecina del hijo de Roberto Pettinato habría confirmado el acercamiento: “Homero vive en mi edificio, en el ascensor me la cruzo más veces a La Reini que al encargado”. Y agregó: “Esto fue la semana pasada”.
Si bien ninguno de los protagonistas salió a confirmar la información, las señales y coincidencias no tardaron en generar revuelo en redes sociales. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las versiones, pero el posible regreso de esta historia, que supo ser tan conflictiva, ya está dando que hablar.
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