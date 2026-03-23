Aseguran que Sofía Gonet y Homero Pettinato se habrían reconciliado tras su escandalosa ruptura

Pero la versión tomó aún más fuerza cuando el panelista Nicolás Peralta sumó un testimonio directo. Según contó, una vecina del hijo de Roberto Pettinato habría confirmado el acercamiento: “Homero vive en mi edificio, en el ascensor me la cruzo más veces a La Reini que al encargado”. Y agregó: “Esto fue la semana pasada”.

Si bien ninguno de los protagonistas salió a confirmar la información, las señales y coincidencias no tardaron en generar revuelo en redes sociales. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las versiones, pero el posible regreso de esta historia, que supo ser tan conflictiva, ya está dando que hablar.