Ryan Castro debutó en Buenos Aires con una noche explosiva de reggaetón, invitados y hits globales

La conexión entre el artista colombiano y los fans argentinos fue creciendo tema tras tema. Entre luces, celulares en alto y un clima de celebración constante, Ryan Castro dejó en evidencia por qué se convirtió en una de las figuras más fuertes del movimiento urbano latinoamericano.

La previa del show estuvo a cargo de DOBLE P, una de las nuevas apuestas de la escena urbana local, que fue el encargado de abrir la noche y preparar el ambiente para el debut del colombiano.

La presentación en Buenos Aires formó parte de la nueva etapa de su gira latinoamericana, en medio de un presente artístico atravesado por éxitos globales, colaboraciones internacionales y una expansión cada vez más fuerte dentro de la industria musical.

Con un C Art Media completamente colmado, hits coreados de principio a fin y una energía que no bajó nunca, Ryan Castro firmó una de las noches urbanas más intensas del año en la ciudad.