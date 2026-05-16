Ryan Castro debutó en Buenos Aires con una noche explosiva de reggaetón, invitados y hits globales
El artista colombiano se presentó por primera vez ante el público argentino con un show sold out cargado de perreo, energía y una conexión total con sus fans.
Ryan Castro tuvo su esperado debut en Buenos Aires y transformó a C Art Media en una verdadera fiesta urbana. Con entradas agotadas y miles de personas cantando cada tema, el colombiano confirmó el enorme presente que atraviesa dentro de la música latina.
Desde los primeros minutos del show quedó claro que la noche iba a estar marcada por la intensidad. Con una puesta en escena impactante, bailarines acompañando cada canción y una energía constante arriba del escenario, Ryan Castro repasó los temas más importantes de su carrera frente a un público completamente entregado.
Canciones como “Chevere”, “Ba Ba Bad”, “Sanka”, “Mujeriego” y “Una Noche en Medellín” desataron pogos, baile y un coro permanente dentro del venue. Uno de los momentos más celebrados llegó con “La Villa”, el hit que comparte junto a Kapo y que hoy domina rankings y plataformas digitales en distintos países.
Sin embargo, el pico máximo de euforia apareció cuando Luck Ra subió inesperadamente al escenario para interpretar junto a Ryan Castro una versión especial de “La Morocha”. La colaboración hizo explotar al público y se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche.
La conexión entre el artista colombiano y los fans argentinos fue creciendo tema tras tema. Entre luces, celulares en alto y un clima de celebración constante, Ryan Castro dejó en evidencia por qué se convirtió en una de las figuras más fuertes del movimiento urbano latinoamericano.
La previa del show estuvo a cargo de DOBLE P, una de las nuevas apuestas de la escena urbana local, que fue el encargado de abrir la noche y preparar el ambiente para el debut del colombiano.
La presentación en Buenos Aires formó parte de la nueva etapa de su gira latinoamericana, en medio de un presente artístico atravesado por éxitos globales, colaboraciones internacionales y una expansión cada vez más fuerte dentro de la industria musical.
Con un C Art Media completamente colmado, hits coreados de principio a fin y una energía que no bajó nunca, Ryan Castro firmó una de las noches urbanas más intensas del año en la ciudad.
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