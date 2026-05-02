Aseguran que Sofía Martínez vive un romance con un miembro de Agapornis: quién sería

Un nuevo enigmático sacude al mundo del espectáculo y tiene como protagonista a Sofía Martínez, quien podría haber vuelto a apostar al amor tras su separación de Diego Leuco. La información surgió en LAM, donde deslizaron que la periodista estaría comenzando una relación con un reconocido cantante de cumbia. Con el correr de los minutos, las pistas fueron cerrando hacia Juan Cruz Costabel, integrante de la banda Agapornis.