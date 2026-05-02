Aseguran que Sofía Martínez vive un romance con un miembro de Agapornis: quién sería
En LAM dieron pistas de un nuevo vínculo amoroso de la periodista, que ya genera revuelo en el mundo del espectáculo.
Un nuevo enigmático sacude al mundo del espectáculo y tiene como protagonista a Sofía Martínez, quien podría haber vuelto a apostar al amor tras su separación de Diego Leuco. La información surgió en LAM, donde deslizaron que la periodista estaría comenzando una relación con un reconocido cantante de cumbia. Con el correr de los minutos, las pistas fueron cerrando hacia Juan Cruz Costabel, integrante de la banda Agapornis.
Según detallaron en el programa, el vínculo habría nacido de manera cercana y cotidiana: él sería vecino de Martínez y el contacto entre ambos se habría dado en ese contexto. Incluso, contaron que el músico llegó a cuidarle el perro, un dato que llamó la atención y alimentó aún más las versiones.
Como si fuera poco, en una transmisión en vivo, la propia Sofía dejó una frase que no pasó desapercibida. Entre risas, lanzó: “Estoy acá con mi chongo”, lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de que su corazón ya tendría dueño.
Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a blanquear la relación de manera oficial. Sin embargo, en el ambiente aseguran que el romance estaría en una etapa inicial, pero avanzando. Así, Sofía Martínez vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez por su vida sentimental, con una historia que promete seguir dando que hablar en los próximos días.
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