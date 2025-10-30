Aseguran que la nieta de Susana Giménez dilapidó un préstamo que le hizo la diva: todos los detalles
La diva estaría atravesando un complicado momento familiar con su nieta Lucía Celasco, a quien le prestó una importante suma de dinero para un emprendimiento.
La relación entre Susana Giménez y su nieta, Lucía Celasco, atraviesa un fuerte conflicto luego de que trascendiera que la conductora habría prestado una suma millonaria en dólares para que su nieta llevara a cabo un emprendimiento que no tuvo los resultados deseados. El negocio, lejos de ser un éxito, generó pérdidas económicas, lo que afectó tanto a la joven como a la diva de la televisión.
Según contaron en A la Tarde (América TV), la figura televisiva se cansó de ser su banco y por eso le hizo un reclamo que parece romper un poco el vínculo que tienen: “ Susana le habría prestado un dinerillo a su nietita, y la piba parece que se lo patinó”, dijo la conductora, Karina Mazzocco.
Luego, Luis Bremer, sumó a lo dicho por la encargada de moderar el ciclo: “Ahora están las dos en Miami, pero no se estarían visitando. El conflicto tendría que ver con una suma de dinero que le habría prestado para un emprendimiento. Estamos hablando de una cifra de 6 números en verde (dólares), obviamente”.
El conflicto entre la famosa conductora y su nieta se suma a las polémicas familiares que han marcado la vida de Susana Giménez, quien ahora se enfrenta a esta situación incómoda en la que el dinero y la falta de éxito empresarial han provocado un quiebre en su relación con Lucía Celasco.
En 2013, junto a dos amigas, fundó The Vintage Hole, un emprendimiento de moda circular que busca dar una segunda vida a las prendas usadas, promoviendo el consumo consciente y la reducción del impacto ambiental. La marca tiene locales en Buenos Aires, en Palermo Soho, y ha expandido su presencia a Estados Unidos, incluyendo Miami.
Su estilo de vida cosmopolita, viajes internacionales y presencia en redes sociales la posicionaron como una influencer de lifestyle, combinando su trabajo en moda con su vida personal expuesta mediáticamente.
De este modo, continúa consolidando su carrera, apostando a proyectos propios que reflejan su visión y compromiso con la sustentabilidad, mientras busca mantener un equilibrio entre la exposición mediática y la construcción de su identidad profesional independiente de su famosa abuela.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario