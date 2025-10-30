Aseguran que la nieta de Susana Giménez dilapidó un préstamo que le hizo la diva: todos los detalles

Su estilo de vida cosmopolita, viajes internacionales y presencia en redes sociales la posicionaron como una influencer de lifestyle, combinando su trabajo en moda con su vida personal expuesta mediáticamente.

De este modo, continúa consolidando su carrera, apostando a proyectos propios que reflejan su visión y compromiso con la sustentabilidad, mientras busca mantener un equilibrio entre la exposición mediática y la construcción de su identidad profesional independiente de su famosa abuela.