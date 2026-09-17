Aseguran que Tini Stoessel sellará un acuerdo con sus padres: el documento que lo confirma

En relación a la notificación formal de la propuesta legal presentada por el equipo de la cantante, la periodista remarcó la postura del productor al afirmar: “Él dice que el documento no le llegó a sus manos ni está al tanto de esto”.

Los detalles de la división de bienes y los derechos sobre la marca Tini

A pesar de las desmentidas de la contraparte, Smith detalló la estructura del reparto patrimonial que pretende implementar la intérprete. La intención de Martina es reservarse el 70% de los bienes totales y repartir el 30% restante entre su círculo íntimo: otorgando un 15% a su padre, un 10% a su madre y un 5% a su hermano Francisco.

En ese sentido, la periodista dio lectura a los puntos centrales de la propuesta contractual donde se especifica la posesión de la propiedad intelectual y los acuerdos comerciales: “Martina Stoessel absorbe la liquidez exclusiva del 100% de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios y sponsors vigentes y futuros”.

Para finalizar, concluyó notificando que el porcentaje de mayor magnitud destinado a Alejandro Stoessel responde a una retribución especial en reconocimiento a la labor desempeñada a su lado durante su carrera artística.