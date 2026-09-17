Aseguran que Tini Stoessel sellará un acuerdo con sus padres: el documento que lo confirma
Recientemente se filtró que la cantante les daría un porcentaje de su fortuna a toda su familia y espera que acepten el trato. Los detalles.
El conflicto económico y legal entre Tini Stoessel y su entorno más cercano sumó un nuevo capítulo decisivo. La cantante habría presentado un documento formal con el objetivo de sellar un pacto definitivo con su familia y ponerle fin a las disputas internas que surgieron a raíz del desconocimiento sobre la administración de sus activos y derechos patrimoniales.
La controversia escaló luego de que salieran a la luz los resultados de una exhaustiva investigación contable sobre las finanzas de la artista. La auditoría determinó que la joven ostenta una fortuna estimada en 89 millones de dólares, cifra acumulada a lo largo de sus últimos 15 años de trayectoria profesional.
A partir de esa revelación, su equipo de abogados redactó una propuesta de entendimiento que aún se encuentra en etapa de negociación. Al respecto, el conductor Ángel de Brito señaló durante la emisión de "LAM", programa transmitido por América TV, que se trata de un posible pacto que: “todavía no está firmado”.
La tajante respuesta del entorno de Alejandro Stoessel y las diferencias por la cifra
Por su parte, la periodista Pilar Smith aportó la versión de los padres de la cantante, manifestando que desde la parte que representa a su padre, Alejandro, desestiman rotundamente la veracidad de los valores difundidos y califican la versión de irreal.
Según contó Smith, en el entorno familiar consideran que dicho monto es “un delirio” y rechazan categóricamente que la artista acumule esa suma. Para justificar su postura, argumentaron la falta de actividad laboral durante la pandemia y expresaron: “Me dijeron que ni Dua Lipa tiene 89 millones de dólares”.
En relación a la notificación formal de la propuesta legal presentada por el equipo de la cantante, la periodista remarcó la postura del productor al afirmar: “Él dice que el documento no le llegó a sus manos ni está al tanto de esto”.
Los detalles de la división de bienes y los derechos sobre la marca Tini
A pesar de las desmentidas de la contraparte, Smith detalló la estructura del reparto patrimonial que pretende implementar la intérprete. La intención de Martina es reservarse el 70% de los bienes totales y repartir el 30% restante entre su círculo íntimo: otorgando un 15% a su padre, un 10% a su madre y un 5% a su hermano Francisco.
En ese sentido, la periodista dio lectura a los puntos centrales de la propuesta contractual donde se especifica la posesión de la propiedad intelectual y los acuerdos comerciales: “Martina Stoessel absorbe la liquidez exclusiva del 100% de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios y sponsors vigentes y futuros”.
Para finalizar, concluyó notificando que el porcentaje de mayor magnitud destinado a Alejandro Stoessel responde a una retribución especial en reconocimiento a la labor desempeñada a su lado durante su carrera artística.
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