Una joven puso a la venta una uña postiza de Tini Stoessel y se volvió viral: la insólita cifra que pidió

Puso a la venta una uña postiza de Tini Stoessel: la insólita cifra que pidió

Según la publicación en Facebook que se viralizó a través de la cuenta de X (ex Twitter) @porqueTTarg, la insólita reliquia fue tasada inicialmente en 300.000 pesos (con un descuento que la ubicaba en $200.000). En la descripción de la publicación comercial, la vendedora aseguraba que el objeto pertenecería a la cantante de La Triple T: "Esa uña postiza se le salió a Tini Stoessel después de un concierto, el precio también puede ser negociable", aclaró en su oferta informal.