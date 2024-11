Aseguran que Wanda Nara y L-Gante se van juntos de vacaciones

“Haciendo compritas para mi bebé que mañana se va de vacaciones”, escribió en una historia de Instagram mostrando una casa de ropa para chicos.

TAMARA BAEZ

De esta forma, quedó confirmada la intención del viaje familiar: “Chicos, confirmado, L-Gante y Wanda Nara se van de vacaciones con sus hijos a Brasil”, dijo el periodista en sus redes, y agregó que ellos compartirían una foto en el destino en cualquier momento.

La noticia se da en medio de la polémica que se desató sobre el romance de la conductora de Bake Off (Telefe) y el cantante de cumbia, y las fuertísimas críticas que recibió la empresaria por su nuevo romance tras separarse de Mauro Icardi.

La dura reacción de Tamara Báez ante la foto de L-Gante y Wanda Nara con Jamaica

La influencer Tamara Báez reaccionó con enojo tras ver una foto de su hija Jamaica junto a Wanda Nara y L-Gante en redes sociales. Báez acusó a la conductora de involucrar a la menor en un “show” y arremetió contra el cantante por, según ella, solo buscar protagonismo. En paralelo, varios usuarios en Instagram apoyaron a Báez, elogiando su rol de madre y criticando la exposición de la niña en la dinámica mediática de los adultos.

"No usen a mi hija si son puro show”, escribió, reflejando su malestar ante la actitud del padre de la pequeña en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Tamara mostró capturas de pantalla con la indignación de sus seguidores, quienes por mensaje privado le dieron su apoyo. “Ella jugando y la ridícula de Wanda subiendo fotos con ella y el padre”, escribieron a la joven. En ese sentido, la influencer expresó: “Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos”. No se detuvo ahí y también criticó sin filtro al padre de la hija en común: “De él no me sorprende nada. Mañana está con otra y listo. Pero la única vez que la ve tiran fotito. No va. Desubicada. Ni que tuvieras 20 años”.

Sin dar el brazo a torcer, los fanáticos de Báez volvieron a referirse a la situación, brindándole apoyo y resaltando su rol de madre. Un mensaje destacaba: “Team Tami. Es una desubicada. Es una mina grande que quiere llamar la atención a dos manos. El show de ellos que lo hagan, pero no da con Jami porque si lo hicieran con algunos de sus hijos pegaría el grito en el cielo”. Ante las palabras de la usuaria, la expareja del artista destacó: “¡Con mi hija, no!”.