La millonaria suma que Mauro Icardi tendrá que desembolsar para ver a sus hijas

Además, la resolución dispone que el delantero sea el responsable de retirar y reintegrar a las niñas desde el barrio donde Wanda posee su casa de fin de semana. La decisión apunta a evitar nuevos conflictos entre los padres durante los traslados.

El documento también señala que Icardi deberá garantizar la continuidad de todas las actividades de sus hijas, incluyendo terapias, consultas médicas, controles odontológicos y cualquier otro compromiso previamente programado.

Por otra parte, la Justicia dejó expresamente establecido que Francesca e Isabella podrán mantener contacto diario con su madre. Durante el período de convivencia, el futbolista deberá respetar y facilitar esa comunicación. Asimismo, las menores estarán autorizadas a permanecer junto a sus cinco mascotas.

Con las condiciones ya definidas y la resolución firmada, todo indica que el reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas se concretará en los próximos días. La difusión del fallo volvió a poner el foco sobre una de las disputas familiares más mediáticas de los últimos años.