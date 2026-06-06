Mauro Icardi y Wanda Nara, cara a cara de nuevo: así fue el reencuentro por sus hijas

Para muchos, esta decisión habría tenido como objetivo evitar una situación incómoda entre la actual pareja de Icardi y Wanda Nara, en una instancia particularmente delicada para todas las partes involucradas.

Otro de los puntos que llamó la atención estuvo relacionado con las mascotas de Francesca e Isabella. Según indicó Vecchio, el jugador aceptó que los cinco animales acompañen a las niñas durante el período que pasarán junto a él.

Este gesto fue interpretado como una muestra de mayor predisposición y entendimiento entre los ex, quienes durante meses mantuvieron una relación marcada por los conflictos. La periodista incluso remarcó que actualmente existe una comunicación más fluida entre ambos, algo que habría quedado reflejado en la organización de este encuentro.

Mientras las menores comienzan una nueva etapa junto a su padre, el video del reencuentro continúa generando repercusiones. Y aunque la presencia de Wanda Nara y Mauro Icardi concentró gran parte de la atención, la ausencia de la China Suárez terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de la jornada.