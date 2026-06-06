Mauro Icardi y Wanda Nara, cara a cara de nuevo: así fue el reencuentro por sus hijas
Tras meses de conflictos, Mauro Icardi y Wanda Nara se reencontraron por sus hijas. ¿Estuvo ausente la China Suárez?
Luego de una extensa etapa atravesada por disputas judiciales y mediáticas, Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizaron un nuevo capítulo en su historia familiar. Este sábado, ambos coincidieron en Nordelta para concretar el reencuentro del futbolista con sus hijas, una escena que no tardó en viralizarse tras la difusión de un video.
De acuerdo con la información brindada por la periodista Naiara Vecchio, la reunión tuvo lugar en la vivienda que la conductora posee en el barrio El Yacht de Nordelta. Allí se llevó adelante la entrega de las menores con la participación de ambas partes y la mediación de Martín Migueles, quien colaboró para que el encuentro pudiera desarrollarse con normalidad.
“Exclusivo: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas, con Wanda Nara y Martín Migueles como intermediarios en su casa de El Yacht de Nordelta. Con un mejor diálogo entre las partes, Icardi aceptó llevarse a las cinco mascotas de Francesca e Isabella durante las tres semanas que estarán con él”, detalló Vecchio en redes sociales.
El momento en que Mauro Icardi y Wanda Nara se vieron nuevamente las caras
Por qué estuvo ausente la China Suárez en el encuentro entre Icardi y Wanda Nara
La reunión se produjo luego de que la Justicia habilitara el vínculo presencial entre el delantero y sus hijas. Las imágenes difundidas muestran la llegada de Icardi al exclusivo complejo privado, donde Wanda permaneció presente mientras se desarrollaba el encuentro.
Más allá del esperado reencuentro, un aspecto no pasó desapercibido y generó múltiples comentarios. Se trata de la ausencia de la China Suárez, quien no participó del momento de la entrega ni fue vista en las inmediaciones de la propiedad. La situación despertó especulaciones, ya que las niñas compartirán las próximas semanas junto al futbolista y la actriz.
Para muchos, esta decisión habría tenido como objetivo evitar una situación incómoda entre la actual pareja de Icardi y Wanda Nara, en una instancia particularmente delicada para todas las partes involucradas.
Otro de los puntos que llamó la atención estuvo relacionado con las mascotas de Francesca e Isabella. Según indicó Vecchio, el jugador aceptó que los cinco animales acompañen a las niñas durante el período que pasarán junto a él.
Este gesto fue interpretado como una muestra de mayor predisposición y entendimiento entre los ex, quienes durante meses mantuvieron una relación marcada por los conflictos. La periodista incluso remarcó que actualmente existe una comunicación más fluida entre ambos, algo que habría quedado reflejado en la organización de este encuentro.
Mientras las menores comienzan una nueva etapa junto a su padre, el video del reencuentro continúa generando repercusiones. Y aunque la presencia de Wanda Nara y Mauro Icardi concentró gran parte de la atención, la ausencia de la China Suárez terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de la jornada.
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