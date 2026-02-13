Así es el centro de rehabilitación en el que se internó Luciano Castro por voluntad propia

Asi es el centro de rehabilitacion donde se encuentra Luciano Castro

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro

La decisión de Luciano Castro de internarse en una fundación para “sanar”, luego del duro impacto emocional de su separación, despertó inquietud en el ambiente artístico. Este viernes, Moria Casán habló del tema y reveló cómo transita este momento Griselda Siciliani.

Al aire de La Mañana con Moria, la conductora contó que sigue en contacto con la actriz y llevó tranquilidad sobre su situación actual. “Con Griselda hablo todas las noches. Ella no tiene nada que ver con esto. Le desea lo mejor. Ella está enfocada absolutamente en el trabajo”, afirmó.

En relación con el actor, la diva dio precisiones sobre el paso que decidió dar: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. Y añadió: “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”.

