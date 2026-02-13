Así es el centro de rehabilitación en el que se internó Luciano Castro por voluntad propia
Luego de su escandalosa ruptura con Griselda Siciliani, Luciano Castro optó por ingresar a un centro especializado en salud mental. Conocé los detalles.
Luciano Castro se encuentra atravesando un difícil momento personal luego de admitir una infidelidad con una joven danesa y su separación de Griselda Siciliani, el actor quedó en el centro de la escena y optó por tomar distancia para enfocarse en su bienestar.
El jueves pasado trascendió que le transmitió a su expareja una determinación que venía evaluando. “Él le dijo a ella que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”, reveló Pepe Ochoa en LAM.
También el actor mantuvo una charla con Moria Casán y le confirmó que comenzó un tratamiento en Cetraq, un espacio dedicado a la rehabilitación y al acompañamiento terapéutico que cuenta con sedes en Buenos Aires, Quilmes y Tortuguitas.
El centro dispone de diversas modalidades de atención, que van desde hospital de día hasta internaciones con seguimiento intensivo, y se caracteriza por trabajar con un equipo interdisciplinario en un entorno preparado para la contención en salud mental. Por su parte, Ángel de Brito informó en sus redes que "Luciano Castro se internó voluntariamente En Cetraq, un centro para tratamiento integral para la recuperación de las adicciones".
"'Con un equipo interdisciplinario que te acompaña paso a paso. Te ayudamos a encontrar que modalidad es la mejor para vos: Hospital de día, ambulatorio, virtual', describen los responsables de la clínica", cerró el conductor.
Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro
La decisión de Luciano Castro de internarse en una fundación para “sanar”, luego del duro impacto emocional de su separación, despertó inquietud en el ambiente artístico. Este viernes, Moria Casán habló del tema y reveló cómo transita este momento Griselda Siciliani.
Al aire de La Mañana con Moria, la conductora contó que sigue en contacto con la actriz y llevó tranquilidad sobre su situación actual. “Con Griselda hablo todas las noches. Ella no tiene nada que ver con esto. Le desea lo mejor. Ella está enfocada absolutamente en el trabajo”, afirmó.
En relación con el actor, la diva dio precisiones sobre el paso que decidió dar: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. Y añadió: “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”.
