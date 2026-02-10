Sabrina Rojas habló sin filtros sobre su relación con Luciano Castro: “Renací"
La modelo se sinceró y relató cómo el vínculo con el actor impactó en su carrera, su autoestima y su manera de mostrarse en público.
Sabrina Rojas decidió poner en palabras una etapa de su vida que, según contó, la dejó emocionalmente agotada. En una charla profunda con Yanina Latorre en SQP, la actriz y modelo repasó los momentos más difíciles de su relación con Luciano Castro y explicó cómo, con el paso del tiempo, fue relegándose a sí misma para sostener un vínculo que terminó apagándola.
Desde el comienzo, Rojas dejó en claro que hoy se siente transformada luego de la separación. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención”, confesó, marcando un antes y un después en su forma de vivir y de vincularse.
En su relato, Sabrina recordó que durante años su vida social y profesional quedó condicionada por la personalidad del actor, a quien describió como poco afecto a la exposición. “Él no me acompañaba a ningún lado, vivía la vida sol, conmigo en casa. Era muy ermitaño, no le gustaba salir”, explicó, y contrastó esa etapa con la imagen pública que Castro mostró en otras relaciones, donde se lo vio mucho más activo y presente.
También reveló que esa dinámica impactó incluso en su manera de hablar frente a los medios. “Siempre que daba una nota pensaba en él. No era tan espontánea como soy ahora. En casa sí hablaba, pero en público me cuidaba mucho”, sostuvo, dando cuenta de cuánto se autocensuraba para evitar conflictos.
Uno de los pasajes más duros de la entrevista llegó cuando habló de cómo sus propios proyectos quedaban en un segundo plano. “Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó, dejando en evidencia el desequilibrio que sentía dentro de la pareja.
Consultada directamente por Yanina Latorre sobre si había sufrido durante la relación, Rojas fue contundente: “No te puedo explicar”. Aun así, definió el vínculo como una experiencia intensa y contradictoria: “Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”.
Finalmente, dejó en claro que no hay lugar para una reconciliación, aunque sí para un trato respetuoso por el bien de sus hijos. Incluso se permitió analizar la conducta de su ex pareja: “Se arrepiente, pide perdón, la pasa mal… pero cuando todo vuelve a estar bien, su forma de ser reaparece. Creo que tiene que ver con el ego, con sentirse impune porque ama fuerte. Es bastante autodestructivo”.
