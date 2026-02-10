Sabrina Rojas habló sin filtros sobre su relación con Luciano Castro: “Renací"

Consultada directamente por Yanina Latorre sobre si había sufrido durante la relación, Rojas fue contundente: “No te puedo explicar”. Aun así, definió el vínculo como una experiencia intensa y contradictoria: “Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”.

Finalmente, dejó en claro que no hay lugar para una reconciliación, aunque sí para un trato respetuoso por el bien de sus hijos. Incluso se permitió analizar la conducta de su ex pareja: “Se arrepiente, pide perdón, la pasa mal… pero cuando todo vuelve a estar bien, su forma de ser reaparece. Creo que tiene que ver con el ego, con sentirse impune porque ama fuerte. Es bastante autodestructivo”.