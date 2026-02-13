Luciano Castro habló desde su internación en un centro de rehabilitación: "Vengo a sanar"

Moria también detalló que la internación fue una decisión personal, motivada en parte por su deseo de reconstruir vínculos familiares: “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”. La declaración refleja que, más allá de la polémica mediática, el actor busca reconectar con su núcleo afectivo y garantizar su bienestar emocional, priorizando un camino de sanación que incluya no solo su salud, sino también la estabilidad de sus relaciones más importantes.