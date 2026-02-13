Luciano Castro habló desde su internación en un centro de rehabilitación: "Vengo a sanar"
El actor eligió a Moria Casán para dar su versión y explicar su decisión de buscar ayuda profesional.
Tras la mediática separación de Griselda Siciliani, Luciano Castro tomó la determinación de internarse voluntariamente en un centro especializado en sanación, con el objetivo de “desintoxicarse” y alejarse del escándalo generado por la filtración de sus múltiples infidelidades. La decisión surge en un momento donde su vida personal se convirtió en noticia constante, y el actor busca priorizar su salud física y emocional sobre la exposición mediática.
Si bien algunos portales sugieren que la internación podría responder a un cuadro de ánimo, el motivo central del tratamiento estaría relacionado con una "adicción al sexo", diagnóstico que habría impulsado la urgencia de su retiro del entorno público. Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cómo la fama y el escrutinio permanente afectan la salud mental de los artistas.
La palabra de Luciano Castro
Esta mañana, Moria Casán hizo eco de la palabra oficial del actor, con la autorización oficial de él: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. La conductora de La mañana con Moria contó que pudo dialogar con Luciano en los momentos en que le permiten utilizar el celular, y destacó su intención de que su mensaje llegue más allá de los titulares sensacionalistas.
“Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”, reveló la One. Según explicó, Castro no está solo durante su retiro: “Luciano está con otro actor y bailarín, Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Él me dijo que haga visible su voz”. La compañía de un amigo cercano durante procesos de recuperación subraya la importancia del apoyo social y la contención emocional en tratamientos de este tipo.
Moria también detalló que la internación fue una decisión personal, motivada en parte por su deseo de reconstruir vínculos familiares: “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”. La declaración refleja que, más allá de la polémica mediática, el actor busca reconectar con su núcleo afectivo y garantizar su bienestar emocional, priorizando un camino de sanación que incluya no solo su salud, sino también la estabilidad de sus relaciones más importantes.
En medio del revuelo mediático, la historia de Luciano Castro vuelve a poner en evidencia los desafíos de ser una figura pública: cómo enfrentar las críticas, las filtraciones y la exposición constante, mientras se intenta preservar la intimidad y la salud personal en un entorno que no perdona los errores.
