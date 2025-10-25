La teoría del abogado de Lourdes de Bandana: "Soga psicológica"

ex de lourdes fernandez

Hace cuánto tiempo Leandro García Gómez golpeaba a Lourdes de Bandana: la revelación de la madre de la artista

Mabel López, madre de Lourdes Fernández de Bandana, tomó coraje y denunció ante la Justicia la desaparición de su hija, lo que activó la alerta policial. Tras casi 14 horas de búsqueda, la Policía logró localizar a la cantante el jueves por la noche en el departamento de su (¿ex?) pareja, Leandro García Gómez, con quien mantenía una relación marcada por la violencia.

Con la cantante rescatada y el agresor detenido, Mabel habló públicamente por primera vez en Intrusos (América), abordando en detalle la conflictiva relación de su hija con el hombre que la sometía desde hace años.

Durante la entrevista, Mabel señaló que García Gómez sería un hacker que habría clonado varios teléfonos y manejaba las redes sociales, sugiriendo que interfería en las comunicaciones de su hija. En ese sentido, Mauro Szeta coincidió con ella al referirse a la orden de detención: "El juez y el fiscal Patricio Lugones, los dos redactan un párrafo destinado a decir que él en un momento se apoderó de las redes sociales y las comunicaciones de tu hija. Es decir, no hay dudas para la justicia de que él pudo casi copiarle la identidad o apoderarse de la identidad de tu hija. Eso lo dice el juez y el fiscal. Te dejo a salvo de que vos lo digas, lo dicen ellos".

Mabel también relató cómo comenzó a notar la toxicidad de la relación. Contó que Lourdes y García Gómez "se conocieron por intermedio de un amigo en común" y que al principio estaba "fascinada" con su novio porque era "amoroso, educado y la tenía como una reina".

Sin embargo, en 2020, durante la pandemia, Mabel advirtió los primeros signos de violencia física en su hija: "Lo de los golpes yo te digo que me entero que empezaron a pasar, y yo sé no sé si Lourdes me dijo la verdad, pero en el Covid yo me iba de acá para allá... entonces un día digo te voy a ver a Capital", narró. Y recordó la respuesta de la artista: "'No, no vengas porque tengo COVID' me dijo y después yo me entero que no podía ir a verla porque la había golpeado".

Además, Mabel se refirió a las diferencias con el padre de la cantante, Omar Fernández, quien confiaba plenamente en lo que ella decía. Sobre esto explicó: “Nunca me siento sola, estoy conmigo misma. Después me entero de lo que dijo el padre y no pude escuchar ese audio. Yo vivo la realidad cotidiana con Lourdes, estoy al tanto, y él tiene más amistad, le cree todo, y yo no le creo nada, pero no por maldad sino porque sé cómo viene la mano”.

Acerca de la última vez que vio a su hija, Mabel recordó: “El 4 de octubre no llega bien, se quejaba del dolor de costillas y dijo que se había caído de la escalera. La que sí notó las lesiones fue Anita, su hermana”. Y sobre el contacto posterior, agregó: “Tenemos un chat el 14 y me contestó, pero después no supe más nada. El 19, para el Día de la Madre, me dijo que no podía venir, que era el cumpleaños de él, y después nada, silencio de radio”.

Finalmente, la madre de la cantante detalló que las primeras señales de alarma surgieron tras la primera separación de su hija de García Gómez: “Ahí me empieza a contar todo lo que venía pasando. Por eso me sorprendió que después volviera”.

Y, sobre la internación reciente de Lourdes, señaló: “Cuando me llama el subcomisario a cargo me dicen que Lowrdez está en el Fernández. Hablé con el equipo de salud mental y me dijeron que estaba ubicada en tiempo y espacio, todo bien, y que le iban a dar el alta. Dejó muy en claro que no me quería ni ver, pero si ella está bien y no la tengo que ver tres años, no me importa”, mostrando alivio por la seguridad de su hija y respeto por sus decisiones.