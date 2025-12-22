Matías Alé rompió el silencio tras ser internado: "Fue una desgracia con suerte"

“Dejé una caja con pan dulce en una cocina eléctrica y me metí a bañarme para ir a otro programa. Salí de la ducha y el piso de arriba se llenó de humo. Mi perro, en la cama ladrando. Bajé y me encontré con todo el departamento lleno de humo negro. No sé cómo estaba activada una hornalla eléctrica y se prendió fuego la caja y las bolsas”, contó el actor, remarcando que fue su mascota quien lo alertó del peligro.