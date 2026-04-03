Así fue el choque múltiple que protagonizó Barby Franco en Cañuelas: "No lo puedo esquivar"

El incidente reaviva la atención sobre la seguridad vial, especialmente en viajes familiares, donde cualquier imprevisto puede generar escenas de gran angustia. En este caso, afortunadamente, todo quedó en un episodio sin consecuencias mayores.

Cabe recordar que no es la primera vez que la familia atraviesa un momento delicado. Tiempo atrás, la propia Barby había relatado un accidente doméstico que sufrió su hija durante un traslado, lo que también generó preocupación en su momento. En esta oportunidad, el escenario fue distinto, pero igual de impactante: un choque múltiple que, pese a su magnitud, terminó sin heridos de consideración.

El vehículo: un Tesla Cybertruck

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el auto que conducía Barby: su Tesla Cybertruck (o Cyberbeast), un vehículo eléctrico de diseño futurista que es una verdadera rareza en Argentina (se dice que solo hay tres en el país). El auto fue un regalo de su pareja, el abogado Fernando Burlando.