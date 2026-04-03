Así fue el choque múltiple que protagonizó Barby Franco en Cañuelas: "No lo puedo esquivar"
La esposa de Fernando Burlando fue víctima de un automovilista que, imprudentemente, se cruzó de carril, mientras ella viajaba con su pequeña hija.
Un impresionante accidente de tránsito involucró a Barby Franco, esposa de Fernando Burlando, mientras viajaba junto a Sarah, la hija que tuvo con el abogado. El hecho ocurrió este Viernes Santo en la Ruta 3, a la altura de Cañuelas (kilómetro 69).
El accidente se produjo cuando Barby circulaba en sentido a San Miguel del Monte junto a su hija de 3 años y otra acompañante. Según el testimonio de la modelo y lo captado por las cámaras del propio Tesla, una camioneta de color rojo se le cruzó de carril de forma imprevista.
Para evitar el impacto frontal, Barby tuvo que clavar los frenos bruscamente. Al frenar de golpe, fue embestida de atrás por una camioneta Ford Maverick, la cual a su vez fue chocada por un Toyota Corolla.
Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad: Barby y Sarah resultaron ilesas, aunque lógicamente muy asustadas por la situación.
En tanto, el conductor del Corolla sufrió una lesión leve en una de sus manos y fue asistido en el lugar por una ambulancia.
El incidente reaviva la atención sobre la seguridad vial, especialmente en viajes familiares, donde cualquier imprevisto puede generar escenas de gran angustia. En este caso, afortunadamente, todo quedó en un episodio sin consecuencias mayores.
Cabe recordar que no es la primera vez que la familia atraviesa un momento delicado. Tiempo atrás, la propia Barby había relatado un accidente doméstico que sufrió su hija durante un traslado, lo que también generó preocupación en su momento. En esta oportunidad, el escenario fue distinto, pero igual de impactante: un choque múltiple que, pese a su magnitud, terminó sin heridos de consideración.
El vehículo: un Tesla Cybertruck
Uno de los puntos que más llamó la atención fue el auto que conducía Barby: su Tesla Cybertruck (o Cyberbeast), un vehículo eléctrico de diseño futurista que es una verdadera rareza en Argentina (se dice que solo hay tres en el país). El auto fue un regalo de su pareja, el abogado Fernando Burlando.
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