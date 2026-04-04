Qué pasó con el conductor de 85 años que provocó el accidente de Barby Franco en Cañuelas

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La furia de Fernando Burlando tras el accidente de Barby Franco: "No mató de casualidad"

Luego de que trascendiera el accidente automovilístico que protagonizaron su pareja, Barby Franco, y su hija Sarah en la Ruta Nacional N°3, Fernando Burlando decidió hablar públicamente y dar su versión de lo ocurrido. La información salió a la luz en un primer momento a través de las redes sociales de LAM, donde detallaron el choque que sufrió la mediática mientras manejaba el Tesla que el abogado le había obsequiado para Navidad.

Embed - Fernando Burlando on Instagram: "Asesino en estado larvario. La inseguridad tiene muchas formas, tiene diferentes caras y diversas maneras de golpear con fuerza de tragedia. Este individuo no ha matado aún por mera casualidad pero es un asesino en estado de larva. El nuevo Código Penal también tendrá que atender esta otra cara de la inseguridad. La del tránsito sin controles ni sanciones durisimas para quienes no entienden lo que es ir con un arma mortal entre las manos. Un arma con forma de volante qué puede destrozar familias.Hijo de puta!" View this post on Instagram

En las imágenes difundidas se observa cómo una rastrojera roja, sin patente visible, circula en contramano y atraviesa la ruta. Esta maniobra obligó a Franco a frenar de golpe, lo que derivó en que el vehículo que venía detrás impactara al no poder esquivarla.

Según el parte del siniestro, se trató de una "colisión entre vehículo marca TESLA modelo CYBERBEAST conductora FRANCO BARBARA LUJÁN (37) acompañantes BURLANDO SARAH (3) y ALDERETE MIRIAM (53) quien manifiesta que circulaba por ruta 3 mano a San Miguel del Monte cuando de frente se le cruza una camioneta quien se retira del lugar. Producto de esto ella frena y la colisionan de atrás dos vehículos, el primero de ellos un FORD modelo MAVERICK, el segundo un TOYOTA COROLLA. Este último resultó con lesiones en su mano derecha, fue asistido por ambulancia".

Tras lo ocurrido, el letrado utilizó su cuenta de Instagram para compartir el video registrado por la cámara del vehículo y expresar su enojo por la situación vivida. En ese contexto, lanzó un fuerte mensaje: "Asesino en estado larvario. La inseguridad tiene muchas formas, tiene diferentes caras y diversas maneras de golpear con fuerza de tragedia. Este individuo no ha matado aún por mera casualidad, pero es un asesino en estado de larva".

Descargo de Fernando Burlando

Además, agregó: "El nuevo Código Penal también tendrá que atender esta otra cara de la inseguridad, la del tránsito sin controles ni sanciones durísima para quienes no entienden lo que es ir con un arma mortal entre las manos. Un arma con volante que puede destrozar familia, hdp", concluyó.