Así fue el primer show de Bad Bunny en River

Luego hizo alusión a su increíble presente profesional, que lo trajo sin escalas al país después de hacer historia en los Grammy y en el Super Bowl. “Estaba loco por volver a mi gira y por volver a Argentina. Después de dos semanas muy intensas, se los digo desde el fondo de mi corazón, esto se siente como volver a casa. Así que: gracias Argentina”, expresó.

bad bunny river

“Les voy a decir algo. La noche apenas esa comenzando. Y la única razón por la que nosotros estamos aquí presentes es para que ustedes la pasen bien. Para que por un momento nos olvidemos de todo lo que está pasando afuera de este estadio, y estemos llenos de alegría y felicidad. La única razón por la que estamos hoy aquí es para que se unan una noche, como un solo pueblo. Este show se trata de la unión de Argentina con Puerto Rico y América Latina”, sumó.

La fiesta volvió a encenderse minutos después, cuando Bad Bunny puso a todos y a cada uno de los presentes a dejarlo todo en la pista de baile con Nueva Yol, una de sus canciones más pegadizas, con la que se lanzaron los primeros fuegos artificiales de la noche.

A continuación, Benito apareció en la aclamada “Casita”, la réplica de una vivienda tradicional del campo puertorriqueño que funciona como escenario secundario (en este caso, ubicado en el campo trasero de River) y que se convirtió en una de las marcas registradas de su show. Como una especie de sector VIP, allí es donde el cantante recibe a los invitados famosos -como lo fueron Bizarrap. Tini y María Becerra- y desde donde da rienda suelta a un set a puro perreo; quizás, el más coreado -y, por supuesto, bailado- de la noche.

tini bunny2



A partir de ese momento, y durante una hora más, los hits y los mensajes de integración se sucedieron uno tras otro desde "la casita", ante una multitud rendida a los pies de Bad Bunny.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando el artista cantó Diles, uno de sus primeros temas, lanzado en 2016 de la mano de Ozuna. Al interpretarlo, Bad Bunny se emocionó, recordando las primeras veces que lo tocó en la Argentina en pequeños boliches del conurbano y el interior del país, entre ellos, Pinar de Rocha.

tini bad bunny



"Argentina, gracias. Si esta noche hay gente presente que también estuvo en aquellos primeros días en 2017 y 2018 en mis primeras visitas a Argentina, de corazón, gracias. Gracias por haber creído en mí desde el día uno. Por haber tenido la visión y ver mucho antes que el resto lo que el mundo está viendo ahora".

“Gracias por cantar de la manera que lo hacen, gracias por regalar esa alegría. Son muchos años que llevo viniendo a esta hermosa tierra y he recibido mucho cariño de ustedes. Gracias por haber creído en mí, por aceptarme como soy, aceptar mi música y me cultura”, concluyó Bad Bunny antes de un cierre a todo ritmo con EoO. El sábado regresa al mismo escenario pero, según indicaron desde la organización del show, adelantaron el inicio a las 20 por cuestiones climáticas.