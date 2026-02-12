Bad Bunny ya está en Argentina: hospedaje en Duhau y cena en Núñez

La propuesta culinaria que llegó a la mesa del "Conejo Malo" consistió en una serie de platos que resaltan la identidad técnica del restaurante. Los comensales disfrutaron de pan a las brasas, chipirones acompañados de huancaína negra y un plato de cerdo con chili crisp. Además, la carta sumó un arroz con brócoli y queso Lincoln, reafirmando la apuesta por los lácteos y vegetales de estación.

Sin embargo, el cierre dulce de la velada superó todas las expectativas. El flan de halva cautivó a tal punto al intérprete que, tras terminar su porción, realizó un pedido inusual para su hotel. Según trascendió, el cantante solicitó dos unidades adicionales del postre para llevar, cerrando con humor y satisfacción una noche de alta cocina en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.