Bad Bunny ya está en Argentina: hospedaje en Duhau y cena en Núñez
Luego del furor del Super Bowl, el cantante llegó al país para sus shows el 13, 14 y 15 de febrero en River. Los detalles de su arribo.
El barrio de Núñez se vio revolucionado anoche con la presencia de una de las figuras más influyentes de la música global. Alrededor de las 20:30, Bad Bunny arribó a NESS, el reconocido restaurante especializado en cocina de fuegos, para disfrutar de una cena marcada por el hermetismo, la alta gastronomía y un estricto despliegue de seguridad. A pesar de su intento por pasar desapercibido —luciendo capucha, gorra, lentes y un pañuelo que ocultaba su rostro—, el artista se mostró sumamente accesible y distendido con el personal del lugar.
El establecimiento, capitaneado por el chef Leo Lanussol y ubicado en Grecia 3691, ofreció al cantante puertorriqueño una experiencia basada en el producto local y la cocción a leña. Cabe destacar que NESS ha ganado prestigio internacional recientemente al posicionarse en el puesto 64 de la prestigiosa lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.
Uno de los momentos destacados de la noche fue la mini cata de vinos regionales que se organizó especialmente para el músico. La selección permitió a Bad Bunny recorrer la diversidad geográfica de Argentina a través de etiquetas emblemáticas de Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan y la Patagonia.
La degustación incluyó ejemplares como el Sauvignon Blanc Trópico Sur (El Bayeh), el Chardonnay Mainqué (Chacra) y la Criolla Chica La Totora (Cara Sur). La propuesta se completó con dos exponentes del Malbec: Aluvional (Zuccardi) y Finca Las Carreras (Paco Puga). El interés del artista por la vitivinicultura local quedó en evidencia al finalizar la cena, cuando decidió llevarse consigo botellas de Mainqué y Finca Las Carreras.
La propuesta culinaria que llegó a la mesa del "Conejo Malo" consistió en una serie de platos que resaltan la identidad técnica del restaurante. Los comensales disfrutaron de pan a las brasas, chipirones acompañados de huancaína negra y un plato de cerdo con chili crisp. Además, la carta sumó un arroz con brócoli y queso Lincoln, reafirmando la apuesta por los lácteos y vegetales de estación.
Sin embargo, el cierre dulce de la velada superó todas las expectativas. El flan de halva cautivó a tal punto al intérprete que, tras terminar su porción, realizó un pedido inusual para su hotel. Según trascendió, el cantante solicitó dos unidades adicionales del postre para llevar, cerrando con humor y satisfacción una noche de alta cocina en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.
