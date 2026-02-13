Filtran foto del presunto casamiento de Bad Bunny con Gabriela Berlingeri

En una fiesta íntima, rodeado únicamente de familiares y amigos muy selectos, el cantante sorprendió a su entonces novia (y ex) Gabriela con una propuesta de matrimonio que quedará para siempre en el recuerdo de ellos y los presentes Bad Bunny se colocó frente a un anuncio que decía: ¿Quieres casarte conmigo? La respuesta fue inmediata y llena de emoción: sí. Justo en ese instante, comenzaron a sonar los pleneros, el grupo de música tradicional que suele acompañarlo, llenando el ambiente de celebración y raíces boricuas. Para cerrar el momento de forma aún más especial, el artista le cantó a su prometida la canción “Pleno“ , convirtiendo la propuesta en una escena íntima, emotiva y profundamente puertorriqueña”.

Qué se sabe sobre el vínculo entre Bad Bunny y Gabriela?

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri han sido figuras frecuentes en titulares por su relación sentimental pasada. Diversos reportes de medios de entretenimiento señalan que la pareja retomó su cercanía en fechas recientes tras años de ruptura, lo que ha alimentado especulaciones sobre un posible compromiso o una relación renovada.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente que se hayan casado, y la foto difundida en redes no ha sido verificada por representantes del artista ni por sus portavoces oficiales.