Todos los cortes de calles por el recital de Bad Bunny en River

La ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana inolvidable con los recitales de Bad Bunny, quien presentará su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour con tres funciones consecutivas los días 13, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Estadio Más Monumental del Club Atlético River Plate, en el barrio de Núñez. Estas presentaciones llegan en un momento de consagración para el artista puertorriqueño, tras haber ganado importantes premios Grammy y protagonizado el show de medio tiempo del Super Bowl a comienzos de febrero.