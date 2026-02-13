Todos los cortes de calles por el recital de Bad Bunny en River
El subte tendrá un horario especial para la salida de los shows y varias calles alrededor del estadio de River estarán cortadas.
La ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana inolvidable con los recitales de Bad Bunny, quien presentará su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour con tres funciones consecutivas los días 13, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Estadio Más Monumental del Club Atlético River Plate, en el barrio de Núñez. Estas presentaciones llegan en un momento de consagración para el artista puertorriqueño, tras haber ganado importantes premios Grammy y protagonizado el show de medio tiempo del Super Bowl a comienzos de febrero.
¿Cuáles son los cortes de calle programados por el recital de Bad Bunny en River?
El cronograma de restricciones contempla diversos puntos de bloqueo en el área adyacente al estadio. Los horarios y lugares específicos para la interrupción del tránsito son los siguientes:
- Corte parcial de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: Desde el martes diez de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16.
- Corte total del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 11 a dos de la madrugada.
- Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 13 a dos de la madrugada.
- Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
- Cierre total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
- Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
- Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
- Cierre total del Puente Labruna entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
Cómo llegar y las vías habilitadas en la ciudad
Llegar al Estadio Monumental (ubicado en Av. Presidente Figueroa Alcorta 7597, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) es uno de los aspectos más discutidos, y la ciudad desplegó un operativo especial de movilidad para atender la alta demanda.
-
Subte Línea D: el servicio extenderá sus horarios hasta la 1:30 de la madrugada en las noches de los conciertos para facilitar el retorno, con salidas desde la estación Congreso de Tucumán y paradas de descenso en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.
Tren Belgrano Norte: el ramal hacia Ciudad Universitaria tiene una estación cercana al estadio, con horarios especiales de servicio durante el fin de semana.
Colectivos: varias líneas de colectivo que circulan por Avenida del Libertador y Avenida Figueroa Alcorta se ajustarán para facilitar los traslados cercanos al Monumental.
Cortes y desvíos: la ciudad de Buenos Aires mantendrá cortes y restricciones parciales de tráfico alrededor del estadio durante las jornadas de recitales para garantizar la seguridad y ordenamiento del tránsito.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario