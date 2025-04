Así fue la reacción de Juan Pablo al ver a sus perros dentro de Gran Hermano

Sin embargo, el participante no se esperaba el ingreso de Jaime y Bartolo, sus perros. Al verlos, Juan Pablo no pudo contener la emoción y comenzó a llorar, ya que desde que ingresó, se mostró muy preocupado por el bienestar de sus mascotas.

Los perros al ver a Devi se pusieron muy contentos y comenzaron a saltarle y darle besos, dado que hace cuatro meses no veían a su dueño y no entendían que había pasado con él.

Según explicó Santiago del Moro, la producción permitió esto porque el jugador fue el único que no tuvo un congelados, ya que se ex novia había terminado la relación y él no tenía en claro las cosas.

Se espera que las mascotas estén durante algunos días dentro de la casa y Devi pueda disfrutar de ellos el mayor tiempo posible. Sin embargo, se especula que el público comience a votar y defina quiénes abandonan la casa durante esta semana.

La emoción de Juan Pablo al recibir en la casa a su hermana y sus perritos

Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/eU9p0hFNYk — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 22, 2025

Quién es "Diva", la ingresante a Gran Hermano que entra con los perros de Juan Pablo

Gran Hermano tiene este lunes una gala con emociones y sorpresas por los ingresos de los familiares, y uno de ellos es Cecilia, la hermana de Juan Pablo, quien entra a la casa con los perros del participante.

La llaman “Diva” ,tiene 41 años y es coach de negocios. Como hermana de “Devi”, quiere entrar a la casa para potenciar su juego y para recordarle que sus seres queridos lo acompañan.

La correntina asegura que su hermano es tal cual como lo ven en televisión y que durante su participación en el reality ha “recobrado frescura, espontaneidad, humor y alegría que antes eran cotidianos en él”.

De acuerdo con la información de Telefe, Cecilia considera ser descontracturada, muy sociable, le gusta ver la vida como un juego, y cree que a la casa le puede aportar mucho humor.

"Quiero entrar para mostrarle que estamos todos con él. Recobró esa frescura y alegría, que es cotidiano en él", dijo la hermana de Juan Pablo en su presentación.

La hermana de "Devi" es fumadora, un dato de vital importancia que puede repercutir en la convivencia de manera inmediata. Es que escasean los cigarrillos en la casa más famosa del país y esto es algo que suele generar tensiones.

“Me encanta verlo ser él nuevamente. Él ya ganó”, sentenció "Diva" sobre Juan Pablo antes de entrar a la casa más famosa del mundo.