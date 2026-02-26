Quiénes son los primeros nominados de Gran Hermano Generación Dorada
Los participantes pasaron por el confesionario, dieron sus votos y armaron la primera placa de esta edición.
La primera gala de nominaciones de Gran Hermano Generación Dorada ya dejó sus primeras consecuencias dentro de la casa y comenzó a definir el mapa estratégico del juego. Luego de pocos días de convivencia intensa, alianzas incipientes y algunas tensiones que empezaron a hacerse visibles, los participantes pasaron por el confesionario para emitir sus votos y marcar a los primeros jugadores en quedar en la cuerda floja.
La nominación, que en esta oportunidad se realizó bajo una modalidad especial, ya que algunas fueron grabadas y otras pocas en vivo, sorprendió tanto a los competidores como al público, ya que varios nombres fuertes quedaron expuestos antes de lo esperado y se batirán a duelo en estos dias. Entre afinidades, desconfianzas y lecturas rápidas del juego, cada voto reflejó cómo se están acomodando las relaciones dentro del reality apenas iniciada la competencia.
De esta manera, la primera placa de nominados de la edición dorada quedó conformada de la siguiente manera:
- Carmiña
- Emanuel
- Solange
- Manuel
- Brian
- Lucero
- Pincoya
- Zilli
Cómo será la gala de eliminación de Gran Hermano
Según informó Santiago del Moro durante el programa de este miércoles, la gala de eliminación será dividida en dos y será mixta: positiva y negativa, ya que apuntan a que todo sea más interesante. De esta manera, este jueves, los tres más votados por la gente bajarán de placa.
Mientras que el próximo lunes, los cinco que siguen en la cuerda floja se someterán a la votación negativa. Es decir, que la gente votará por quién quiere que abandone la casa, así que el que mayor cantidad de votos tenga, se convertirá en el primer eliminado de la edición.
Hay que resaltar que esta información no se la dieron a los jugadores, por lo que ellos no están enterados de la modalidad que aplicó la producción para esta primera nominación.
