Nicki Nicole se la jugó y reveló a quién banca en Gran Hermano: la conoce desde antes
La cantante rosarina expresó públicamente su apoyo a una participante y recordó un momento especial que compartieron juntas.
Nicki Nicole no suele quedar al margen de los fenómenos populares y esta vez decidió involucrarse de lleno en el universo de Gran Hermano. A través de sus redes sociales, la artista dejó en claro quién es su jugadora predilecta en la actual edición y sorprendió a muchos al inclinarse por una figura que ya había tenido protagonismo en otra versión del reality.
La elegida por la intérprete urbana es Jennifer Galvarini, conocida popularmente como “La Pincoya”. La participante ganó notoriedad en Gran Hermano Chile, donde logró convertirse en una de las concursantes más queridas por el público y alcanzó instancias decisivas en su temporada. Su carisma y espontaneidad la transformaron en un personaje fuerte dentro del formato.
“La mía fav!!!! Todavía tengo su regalo”, escribió Nicki en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con una imagen de Pincoya en el confesionario. El mensaje no pasó inadvertido y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa y los fanáticos de la cantante, que celebraron el guiño y comenzaron a multiplicar el apoyo virtual hacia la jugadora.
El vínculo entre ambas no es nuevo. La artista recordó el momento en que ingresó a la casa de Gran Hermano Chile como invitada especial. En aquella visita, compartió algunos minutos con Galvarini, quien le obsequió una muñeca de protección contra las malas energías. Ese gesto quedó grabado en la memoria de Nicki, que ahora reveló que todavía conserva el amuleto.
Según expresó en sus redes, el regalo sigue con ella, lo que refuerza la conexión que sintió en aquel breve encuentro televisivo. Más allá de la competencia y las estrategias propias del reality, la cantante valoró la energía y autenticidad de Pincoya, dos rasgos que ya habían sido destacados durante su paso por la edición chilena.
Con su publicación, Nicki no solo dejó en claro su favoritismo, sino que también sumó visibilidad a la participante en un momento clave del certamen. En un programa donde el respaldo externo puede inclinar la balanza, el apoyo de una figura de peso dentro de la música urbana argentina no es un detalle menor.
