Nicki Nicole se la jugó y reveló a quién banca en Gran Hermano: la conoce desde antes

Nicki Nicole no suele quedar al margen de los fenómenos populares y esta vez decidió involucrarse de lleno en el universo de Gran Hermano. A través de sus redes sociales, la artista dejó en claro quién es su jugadora predilecta en la actual edición y sorprendió a muchos al inclinarse por una figura que ya había tenido protagonismo en otra versión del reality.