Tremendo viral: se enteró de que su novio le era infiel gracias a Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi

En un último intento desesperado, él contraatacó: "¿No se te había caído una uña a vos la semana pasada?". Pero la respuesta fue fulminante: "Sí, pero no era negra y me la llevé a mi casa. Nunca la dejé acá".

infidelidad

La confirmación que lo arruinó todo

La tensión siguió en aumento. Ella le pidió que la dejara tranquila, pero 40 minutos después retomó el tema. "¿Vos te pensás que yo como vidrio?", escribió, y le envió una captura de su conversación con la manicura. "Esa es una press on negra, cuadrada y cortita. La que se hizo tu amiga que vino con vos el otro día", le confirmó la profesional.

Ahí terminó de derrumbarse toda la mentira. Ella estalló: "Vos sos un infiel, mi amiga es una doble cara y la que me hace las uñas, un desastre. Desaparezcan de mi vida", le dijo y lo bloqueó sin darle más oportunidades de explicación.

La historia se viralizó en TikTok e Instagram, donde miles de usuarios celebraron la astucia de la joven para desenmascarar a su pareja. De esta manera, Wanda, Icardi y la China volvieron a ser tendencia, pero esta vez como protagonistas indirectos de una infidelidad que nadie se esperaba.