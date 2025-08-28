Tremendo viral: se enteró de que su novio le era infiel gracias a Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi
La joven en cuestión intentó sorprender a su novio, pero descubrió que estaba con otra persona y no dudó en estallar. Mirá lo que pasó.
Lo que intentaba ser un gesto romántico terminó revelando una traición. Una joven decidió darle una sorpresa a su pareja visitándolo sin previo aviso, pero en lugar de una escena de amor, se encontró con una serie de pistas insólitas que la llevaron a descubrir una infidelidad. La historia se volvió viral en redes sociales, y lo más insólito es que figuras como Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez terminaron siendo claves en el descubrimiento.
Todo comenzó con un mensaje que parecía inofensivo. Ella le envió una foto del control del aire acondicionado y le preguntó: "¿Qué hacías en pleno verano con el aire en 25 grados?". Él, sorprendido, intentó disimular: "¿Estás en mi casa?", respondió. Ella confirmó que sí, que había decidido tomarse el día libre para darle una sorpresa. Pero él, rápido de reflejos, le contestó que justo ese día su jefe lo había llamado para ir a la oficina.
Lo traicionó el algoritmo y la escoba
La conversación comenzó a ponerse tensa. Ella insistía con el tema del aire acondicionado y él, visiblemente nervioso, respondió: "Qué sé yo, ni idea, se debe haber reseteado el control". Pero el golpe más fuerte llegó cuando ella le envió una captura del historial de YouTube en la Smart TV.
Allí se podían ver búsquedas relacionadas con Wanda, Icardi y la China Suárez. "¿Quién la hizo? Si a vos no te importa ese tema", lo encaró, dejando claro que algo no cerraba. Él intentó justificarse: "Comparto la cuenta con mi hermana, ¿te acordás? Lo debe haber buscado ella y quedó en mi historial".
Sin embargo, la joven fue un paso más allá. Le mandó una foto de una uña postiza negra que había encontrado en la escoba. "¿Y esto también es de tu hermana?", insistió. Sin saber cómo responder, él solo atinó a preguntar: "¿De dónde sacaste eso?". Ella le explicó que la había encontrado enganchada entre las cerdas de la escoba.
En un último intento desesperado, él contraatacó: "¿No se te había caído una uña a vos la semana pasada?". Pero la respuesta fue fulminante: "Sí, pero no era negra y me la llevé a mi casa. Nunca la dejé acá".
La confirmación que lo arruinó todo
La tensión siguió en aumento. Ella le pidió que la dejara tranquila, pero 40 minutos después retomó el tema. "¿Vos te pensás que yo como vidrio?", escribió, y le envió una captura de su conversación con la manicura. "Esa es una press on negra, cuadrada y cortita. La que se hizo tu amiga que vino con vos el otro día", le confirmó la profesional.
Ahí terminó de derrumbarse toda la mentira. Ella estalló: "Vos sos un infiel, mi amiga es una doble cara y la que me hace las uñas, un desastre. Desaparezcan de mi vida", le dijo y lo bloqueó sin darle más oportunidades de explicación.
La historia se viralizó en TikTok e Instagram, donde miles de usuarios celebraron la astucia de la joven para desenmascarar a su pareja. De esta manera, Wanda, Icardi y la China volvieron a ser tendencia, pero esta vez como protagonistas indirectos de una infidelidad que nadie se esperaba.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario