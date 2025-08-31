Mauro Icardi firmó un contrato para estar con sus hijas y no lo estaría cumpliendo

El enigmático posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

En medio de la polémica, Mauro Icardi compartió un enigmático mensaje en sus historias de Instagram, sugiriendo que pronto habría novedades importantes sobre su situación familiar. El mensaje llegó después de que se hiciera público un dictamen del Ministerio Público Tutelar que señala que sus hijas desean verlo, pero que Wanda Nara estaría dificultando el vínculo.

"Como dije durante nueve meses, tarde o temprano, la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Recuerdan mis frases? Poco a poco tienen respuestas, y qué respuestas. ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, estaba claro. Falta menos, mis princesas", escribió el deportista.