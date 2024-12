Así reaccionó Delfina tras ser nominada en Gran Hermano

En primera instancia, cuando Tato, el líder de la semana, la dejó sin poder nominar, ella no reaccionó de la mejor forma. Pero, lo cierto es que todo empeoró cuando la nombraron como una de las nominadas. Esto es porque rompió en llanto y aseguró que no quería ser la primera en abandonar la casa más famosa. No obstante, junto a Carlos, Juliana y Ulises corre el riesgo de serlo y no dudó en poner una cara de espanto que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Asimismo, Delfina señaló a Sebastián y soltó en broma: “Vos seguro me votaste maldito”. A su vez, Sandra y Keila se acercaron a darle ánimos y comentaron: “Tranquila, no te vas a ir”.

delfina

El rating de la primera gala de nominación de Gran Hermano

En cuanto al rating, Gran Hermano comenzó a las 22:30 con un de 11.6 puntos de rating. En El Trece, The Floor estaba en 4.9 puntos.

A las 22:49, el ciclo conducido por Santiago del Moro subía a 13.7 puntos en Telefe mientras que en El Trece, Los 8 escalones medía 3.9 puntos de rating.

A las 23:08, Gran Hermano se mantenía con 13.4 puntos de rating con la gala de nominaciones y Los 8 escalones del millón en 4.2 puntos.

A las 23:32, el reality del canal de las pelotas bajó a 12.9 puntos de rating. Mientras que su competencia, La noche perfecta, marcaba 2.2 puntos.

Si bien el reality de la casa más famosa del país ganó con comodidad el prime time de la TV argentina, estuvo bastante por debajo de lo que fueron los números de la gala de ingreso, donde GH arrasó con picos de más 19 puntos de rating, en un verdadero furor para la pantalla chica.