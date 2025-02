Así reaccionó Jimena Barón a la alegría de los participantes de Gran Hermano por su embarazo

"Me dijo que está embarazada", le cuenta Chiara a sus compañeras mientras está recostada, visiblemente emocionada. En ese momento, Tato, confundido, pregunta a quién se refiere, y Chiara le menciona a Jimena Barón. La reacción no se hizo esperar: Luz exclamó "wow" con asombro, mientras Luciana, siempre atenta a los detalles, afirmó que "es re linda su pareja". Chiara, visiblemente emocionada, sumó: "Sí, me pone feliz por ella".

en gh se enteran embarazo de jmena baron.mp4

Esta conversación íntima dentro de la casa más famosa de la televisión rápidamente se viralizó en redes sociales, un lugar donde precisamente Jimena Barón tiene una activa presencia y donde interactúa frecuentemente con sus seguidores.

Así reaccionó Jimena Barón en la red social X

No pasó mucho tiempo antes de que la cantante y actriz viera el mensaje en la red social X, junto con un video del momento en que los participantes de la casa más famosa del mundo compartían la noticia. Jimena no dudó en republicar el post con el clip, acompañándolo con tres corazones y tres pollitos, emoticón que suele usar para referirse a este bebé que tanta felicidad les está trayendo en este tiempo.

Reaccion de Jimena Baron.jpg