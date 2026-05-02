Se conoció una foto de Mirtha Legrand desde su casa mientras continúa recuperándose
Mirtha Legrand reapareció públicamente luego de varios días de preocupación y mostró cómo avanza su recuperación tras sus problemas de salud.
El estado de salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación entre sus seguidores, especialmente después de su ausencia en La Noche de Mirtha. Cada novedad sobre la conductora suele tener gran repercusión, y esta vez no fue la excepción.
En medio de la incertidumbre, fue la propia Chiqui quien decidió llevar tranquilidad al comunicarse con Ángel de Brito y contar cómo se encuentra. Según explicó, atraviesa una bronquitis, aunque aseguró que ya está en plena recuperación y cumpliendo con el tratamiento indicado.
De acuerdo a su relato, todo habría comenzado luego de asistir a la obra Rocky de Nico Vázquez, donde la fuerte refrigeración del teatro habría afectado su salud. Desde entonces, comenzaron los síntomas respiratorios que la obligaron a bajar el ritmo y hacer reposo.
Horas más tarde, Mirtha volvió a aparecer públicamente en una imagen compartida durante el cumpleaños de Elvira Guaraz, su empleada de confianza. "Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: está mejor que nunca. ¡¡¡Alegrón!!! Retoma la TV esta semana próxima", escribió Debora D'Amato en su cuenta de X.
Qué dijo Mirtha Legrand sobre su salud
La conductora explicó que se trató de un cuadro respiratorio que, si bien no implicó una situación grave, sí requirió descanso y medicación para evitar complicaciones. Por recomendación médica, decidió alejarse unos días de la televisión, algo poco habitual en una figura reconocida por su permanencia y compromiso laboral.
“Fue bronquitis, y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos. Estoy casi repuesta del todo; fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración, y me hizo mal”, le confió la Chiqui a Ángel de Brito. El mensaje fue leído en vivo en LAM por la pantalla de América TV.
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