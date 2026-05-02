Se conoció una foto de Mirtha Legrand desde su casa mientras continúa recuperándose

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su salud

La conductora explicó que se trató de un cuadro respiratorio que, si bien no implicó una situación grave, sí requirió descanso y medicación para evitar complicaciones. Por recomendación médica, decidió alejarse unos días de la televisión, algo poco habitual en una figura reconocida por su permanencia y compromiso laboral.

“Fue bronquitis, y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos. Estoy casi repuesta del todo; fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración, y me hizo mal”, le confió la Chiqui a Ángel de Brito. El mensaje fue leído en vivo en LAM por la pantalla de América TV.