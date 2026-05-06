Gime Accardi recordó la tragedia que vivió en Miami junto a Nico Vázquez: “Por segundos”

Además del shock emocional, la actriz reveló que tanto ella como Nicolás tuvieron que colaborar con la investigación posterior del caso. "Tuvimos que dar declaraciones con el FBI. De la torre que se derrumbó murieron todos, no hay sobrevivientes", contó, visiblemente impactada al recordar la dimensión de la tragedia.

A pesar de todo lo vivido, Accardi aseguró que con el paso del tiempo lograron ponerle palabras a lo sucedido. "Fue muy traumático, pero lo primero que sentimos fue que fue un milagro", cerró.