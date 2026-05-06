Gime Accardi recordó la tragedia que vivió en Miami junto a Nico Vázquez: “Por segundos”
A casi cinco años del derrumbe de Champlain Towers South, la actriz habló con crudeza sobre aquella noche que cambió su vida y reveló detalles inéditos.
El 24 de junio de 2021 quedó grabado para siempre en la memoria de Gime Accardi y Nico Vázquez. Esa madrugada, la pareja argentina se encontraba en Miami cuando parte del edificio Champlain Towers South, ubicado en Surfside, colapsó y provocó una de las tragedias más impactantes de los últimos años en Estados Unidos.
Invitada al programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, la actriz recordó por primera vez en profundidad cómo vivieron aquel episodio y confesó que durante mucho tiempo evitaron hablar públicamente del tema. "Nos salvamos por segundos. Nunca lo hablamos en las notas porque en su momento nos parecía fuerte", expresó Accardi, todavía movilizada por el recuerdo.
Durante la charla, la actriz compartió además una coincidencia personal que, según ella, resignificó por completo lo que ocurrió horas después. "Esa mañana me desperté y salimos a caminar con Nico. No me acuerdo qué me había pasado y le digo: ‘Yo no creo en los milagros porque pido, pido y Dios no me los concede’. Y esa misma noche nos sucede ese milagro", relató.
Al reconstruir los momentos previos al derrumbe, Gimena recordó el instante exacto en el que comenzaron a percibir que algo no estaba bien. "Estábamos en el ascensor y lo primero que se derrumba es el estacionamiento, donde estábamos ahí", detalló.
Además del shock emocional, la actriz reveló que tanto ella como Nicolás tuvieron que colaborar con la investigación posterior del caso. "Tuvimos que dar declaraciones con el FBI. De la torre que se derrumbó murieron todos, no hay sobrevivientes", contó, visiblemente impactada al recordar la dimensión de la tragedia.
A pesar de todo lo vivido, Accardi aseguró que con el paso del tiempo lograron ponerle palabras a lo sucedido. "Fue muy traumático, pero lo primero que sentimos fue que fue un milagro", cerró.
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