Así reaccionó Wanda Nara al supuesto engaño de Martín Migueles con Claudia Ciardone
Un nuevo escándalo sacude la vida de la conductora de Telefe, quien reaccionó de la manera menos pensada a la versión de la ex Gran Hermano.
Mientras disfrutaba de unos días en familia en Punta del Este, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por una versión que reavivó la polémica. De acuerdo a lo que contó Yanina Latorre, Martín Migueles habría retomado el contacto con su ex, Claudia Ciardone, cuando ya estaba consolidada su relación con la empresaria. La información generó revuelo y volvió a poner el foco sobre la vida sentimental de Wanda, quien recientemente había celebrado seis meses de noviazgo con Migueles.
Fiel a su estilo, la conductora de SQP respaldó su relato con pruebas y le dio la palabra a Ciardone, quien expuso con detalle los intentos de acercamiento de Migueles. La ex Gran Hermano recordó que en el pasado mantuvieron un vínculo amoroso que terminó cuando descubrió que él salía con varias mujeres al mismo tiempo.
En medio del revuelo, Wanda eligió mantenerse activa en redes sociales y, tras varias publicaciones en solitario, sorprendió al sumar una imagen junto a su novio. Durante la noche del viernes compartió postales desde Punta del Este, donde primero se mostró lista para disfrutar de la playa y luego dejó ver una foto junto a Migueles y una de él al bajar del avión, en una señal que muchos interpretaron como un gesto de unidad en plena polémica.
Además, la mediática también mostró detalles de la decoración de una comida en su casa de José Ignacio, con una estética minimalista y tonos claros. Los posteos, que combinaron imágenes personales y de su intimidad, no pasaron desapercibidos y volvieron a alimentar las especulaciones sobre el presente de la pareja, que sigue bajo la lupa mediática.
