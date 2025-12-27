Así reaccionó Wanda Nara al supuesto engaño de Martín Migueles con Claudia Ciardone

Mientras disfrutaba de unos días en familia en Punta del Este, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por una versión que reavivó la polémica. De acuerdo a lo que contó Yanina Latorre, Martín Migueles habría retomado el contacto con su ex, Claudia Ciardone, cuando ya estaba consolidada su relación con la empresaria. La información generó revuelo y volvió a poner el foco sobre la vida sentimental de Wanda, quien recientemente había celebrado seis meses de noviazgo con Migueles.