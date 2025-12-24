Por qué hoy miércoles no dan MasterChef Celebrity en Telefe
Justo cuando tocaba la nueva gala de eliminación, el canal de las pelotas decidió sacar del aire al reality culinario que conduce Wanda Nara. Los motivos.
En una nueva serie de cambios que no deja de molestar a los files seguidores, Telefe nuevamente deja sin aire a MasterChef Celebrity, el reality culinario que sigue siendo furor en audiencia, y este miércoles no habrá gala de eliminación.
No es la primera vez que el canal de las pelotas introduce modificaciones en su programación. De hecho, durante la presente edición, hasta llegó a levantar una entrega del programa el mismo día, debido que se extendió la cobertura de las pasadas elecciones.
Ahora, la señal de Martínez decidió resguardar su gala de eliminación para evitar el histórico bajón de encendido que se produce cada 24 de diciembre. De esta manera, el reality de cocina cederá su lugar a contenidos especiales durante las Fiestas.
Por qué MasterChef Celebrity no sale en vivo este miércoles
Tal cual se conoció este lunes, el reality que conduce Wanda Nara no tendrá aire este miércoles 24 de diciembre; mientras que sí lo hará el jueves 25 de diciembre, pero con una repetición.
La medida responde a una lógica de mercado: los miércoles son los días de mayor tensión en el certamen, ya que se define quién abandona la competencia. Con promedios de rating que superan los dos dígitos, el canal considera que emitir un contenido de tanta relevancia durante la cena de Nochebuena sería un "desperdicio" de potencial publicitario y métricas.
Grilla especial para el 24 y 25 de diciembre:
Para cubrir el bache de su programa estrella, Telefe diseñó un esquema alternativo que acompañe los festejos familiares sin exigir la atención continua que requiere una eliminación:
- Miércoles 24 (Nochebuena): En lugar de las hornallas, el "canal de las pelotas" emitirá un especial musical, ideal para musicalizar el brindis y las reuniones en los hogares.
- Jueves 25 (Navidad): El programa de cocina regresará a la pantalla, pero no con contenido original. Se emitirá una repetición de los mejores momentos, permitiendo que la competencia oficial se retome recién la semana próxima.
Cada 24 de diciembre, el consumo de televisión abierta en Argentina registra sus números más bajos del año debido a las celebraciones presenciales. Emitir un capítulo clave en esta fecha afectaría el promedio semanal del reality, algo que Telefe busca evitar para mantener su liderazgo frente a la competencia.
Los fanáticos de las hornallas deberán esperar unos días más para conocer quién será el próximo expulsado. Por ahora, el programa les concede una "tregua" televisiva para disfrutar de la Navidad, con la promesa de que la definición de la gala de eliminación llegará con el regreso de la programación habitual.
