Wanda Nara volvió a reunirse con sus hijas tras la Navidad con Icardi: su drástica decisión
Tras reencontrarse con sus hijas, la mediática reorganizó su agenda familiar y decidió volver a viajar, mientras Mauro Icardi se alista para volver a Turquía.
Mientras el año entra en su recta final, Wanda Nara eligió bajar el perfil mediático y enfocarse en su rutina familiar, pese a que en las últimas horas volvió a quedar envuelta en versiones por los mensajes privados que su pareja, Martín Migueles, le habría enviado a Claudia Ciardone. Lejos de alimentar la polémica, la empresaria mostró que su prioridad sigue siendo clara: compartir tiempo con sus hijas Francesca e Isabella.
El sábado 27 de diciembre marcó un momento clave en esa agenda personal. Tras varios días separadas, las niñas regresaron con su madre luego de pasar Nochebuena y Navidad junto a Mauro Icardi, quien las había tenido a su cargo desde el lunes 22. El reencuentro se produjo en el Chateau Libertador y, según trascendió, se dio en un clima totalmente normal, sin conflictos ni tensiones visibles.
Fiel a su costumbre, Wanda utilizó las redes sociales para dejar registro de ese instante. Desde un avión privado, publicó una imagen que sintetizó su decisión inmediata tras volver a estar con ellas: dos cajitas felices y una frase directa, “Ahora sí, felices vacaciones para mí”, acompañada por emojis de niñas. El mensaje dejó en claro que el plan ya estaba en marcha.
Poco después, una nueva historia confirmó el destino elegido. “Rumbo a Punta del Este”, escribió la mediática, anunciando su regreso a Uruguay, donde había estado días atrás junto a sus hijos varones, su hermana Zaira y sus padres, Andrés Nara y Nora Colosimo. En ese viaje también estuvo presente Migueles, quien incluso fue visto ayudando con el equipaje en este traslado exprés entre Buenos Aires y el este uruguayo.
Con las hijas nuevamente a su lado, Wanda se prepara ahora para celebrar Año Nuevo con todos sus hijos reunidos. Los varones que tuvo con Maxi López ya se encuentran en Punta del Este desde hace varios días, mientras el exfutbolista permanece en Suiza con su familia. De este modo, la empresaria encara el cierre de año rodeada de los cinco hermanos, apostando a la calma familiar en medio del ruido mediático.
En paralelo, Mauro Icardi se prepara para volver a Europa en las próximas horas. Tras el fin de semana, el delantero deberá reincorporarse al Galatasaray, que retomará los entrenamientos con la mirada puesta en la competencia local. El rosarino emprenderá el viaje rumbo a Turquía acompañado por su pareja, la China Suárez, con quien se instaló desde hace algunos meses en Estambul.
