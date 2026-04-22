Ana Rosenfeld detalló las duras consecuencias para Mauro Icardi por no pagar la cuota alimentaria

En este tipo de casos, los tribunales suelen actuar con firmeza, ya que el objetivo principal es garantizar los derechos de los menores. Por ese motivo, el conflicto podría escalar si no se regulariza la situación en el corto plazo.

De esta manera, la disputa entre Icardi y Nara vuelve a trasladarse al ámbito judicial, con un escenario que podría complicarse seriamente para el futbolista si no logra ponerse al día con sus obligaciones.