Ana Rosenfeld detalló las duras consecuencias para Mauro Icardi por no pagar la cuota alimentaria
La representante legal de Wanda Nara advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones económicas, trabas judiciales y medidas más estrictas.
El enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo episodio, esta vez con implicancias judiciales que van más allá del escándalo mediático. Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, confirmó que el delantero no habría cumplido con el pago de la cuota alimentaria y encendió la polémica con una fuerte advertencia.
“Los alimentos de los chicos son sagrados”, sostuvo la letrada, subrayando que se trata de una obligación prioritaria que no admite dilaciones. En esa línea, dejó en claro que el incumplimiento no es un detalle menor, sino una situación que puede derivar en consecuencias legales importantes.
De acuerdo a lo que explicó Rosenfeld, cuando una persona obligada a abonar alimentos no lo hace sin una causa que lo justifique, la Justicia cuenta con distintas herramientas para intervenir. Entre ellas aparecen sanciones económicas, embargos sobre bienes y otras medidas que impactan directamente en la situación patrimonial del deudor.
Pero no es todo. También pueden aplicarse restricciones personales, como limitaciones para salir del país o condicionamientos en determinadas actividades, dependiendo del avance de la causa y de lo que disponga el juez.
En este tipo de casos, los tribunales suelen actuar con firmeza, ya que el objetivo principal es garantizar los derechos de los menores. Por ese motivo, el conflicto podría escalar si no se regulariza la situación en el corto plazo.
De esta manera, la disputa entre Icardi y Nara vuelve a trasladarse al ámbito judicial, con un escenario que podría complicarse seriamente para el futbolista si no logra ponerse al día con sus obligaciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario