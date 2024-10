Así sonó "Can't buy me love", un clásico de The Beatles, en el primer show de Paul McCartney

cant buy me love paul mccartney en river.mp4

Este clásico beatlemaníaco fue grabado el 29 de enero de 1964, en los estudios Pathe Marconi, propiedad de EMI en París, cuando The Beatles se presentaban en una temporada de 18 conciertos en el Teatro Olympia.

"Can't Buy Me Love" se transformó en el cuarto número uno de The Beatles en el Reino Unido y en el tercer sencillo que vendió más de un millón de copias en ese territorio. Luego, el ex Beatle entonó “Junior’s farm” y, al finalizar, saludó a su público: “Hola, Argentina, buenas noches, Buenos Aires. Oh yeah!”, a modo de devolverles el cariño y la calidez con que fue recibido.

Las repercusiones de los fanáticos que estuvieron en el Monumental

Este sábado, el estadio Monumental abrió sus puertas a las 17 para recibir a los fans y esperar entre todos la llegada de McCartney que, con 82 años, está más vital que nunca. Minutos antes de las 21 y previo a comenzar su décimo recital en Argentina, hubo una presentación en video con imágenes de suyas y los Beatles, que finalizó con una animación de su icónico bajo Höfner.

De inmediato, sus fanáticos comenzaron a subir a las redes sociales videos de este momento que se suma a la lista de los conciertos que dio y dará este gran artista internacional este sábado 5 y domingo 6 de octubre en el Más Monumental, y el miércoles 23 en Córdoba.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diario_Beatles/status/1842730284992577691&partner=&hide_thread=false Paul McCartney Drive My Car at River Plate Stadium, Buenos Aires October 05 2024 *video gabrielosotelo93/instagram* pic.twitter.com/aEb2zqaSWB — DIÁRIO DOS BEATLES (@Diario_Beatles) October 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/dbeartrap/status/1842755710263640223&partner=&hide_thread=false PAUL MCCARTNEY SALIENDO CON LA BANDERA ARGENTINA Y LGBT !!!!! ARGENTINO..... Y PUTO pic.twitter.com/TuGRkao2Az — kiki (@dbeartrap) October 6, 2024