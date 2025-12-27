Así vivieron los famosos la Navidad: reuniones familiares, regalos y mucho amor

Rocio Pardo y Nicolas Cabre

Daniela Celis y Thiago Medina celebraron junto a sus hijas gemelas, Laia y Aimé, y compartieron postales del festejo acompañadas del mensaje “Feliz Navidad”.

Daniela Celis y Thiago Medina

Matías Alé reciéntemente llegado de su luna de miel, recibió la Navidad en Mar del Plata junto a su esposa, Martina Vignolo, donde ambos se encuentran instalados de cara a la temporada de verano.

Matias Ale y Marti Vignolo

Sol Pérez celebró en familia junto a su marido, Guido Mazzoni, y su hijo Marco, de ocho meses, en lo que fue la primera Navidad del pequeño.

Sol Perez junto a su esposo e hijo

Nicole Neumann pasó la Nochebuena junto a su esposo, Manu Urcera, y su hijo Cruz. Sus hijas Indiana, Allegra y Siena celebraron con su padre, Fabián Cubero, y su mujer, Mica Viciconte, y el pequeño Luca. ya que recibirán el Año Nuevo junto a la modelo.

Nicole y Manu Urcera

Familia de Cubero

Luciano Cáceres publicó una imagen junto a su hija Amelia y le dedicó un emotivo mensaje: “Con mi mejor regalo de esta vida. Hija maravilla. Te amo infinitamente. Feliz Navidad para todos”.

Luciano Cáceres

Floppy Tesouro, finalmente, mostró una postal del festejo junto a su hija Moorea.