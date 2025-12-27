Así vivieron los famosos la Navidad: reuniones familiares, regalos y mucho amor
En sus redes sociales, los famosos abrieron la puerta a la intimidad de sus celebraciones con sus familias.
Las figuras del espectáculo celebraron la Nochebuena y Navidad rodeadas de sus seres queridos y compartieron distintos momentos del festejo a través de las redes sociales, donde se pudieron ver desde los preparativos hasta las mesas navideñas.
Catherine Fulop pasó la velada junto a su esposo, Ova Sabatini, y su hija Tiziana. En un posteo con imágenes de la cena familiar, la actriz expresó: “Mi gente bella, feliz Navidad. Los amo”.
Oriana Sabatini, en tanto, celebró junto a su marido Paulo Dybala, quien atraviesa un momento especial a la espera de su primera hija. “Feliz Navidad a todos, que puedan disfrutar con sus familias y amigos. Nosotros disfrutando la última de a dos. Los queremos”, escribió el futbolista.
La China Suárez vivió una Navidad especial junto a Mauro Icardi en la residencia que comparten en Nordelta. Según mostraron en sus redes, la celebración incluyó a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, además de Francesca e Isabella Icardi.
Los recién casados, Nicolás Cabré y Rocío Pardo eligieron pasar las fiestas en familia en Córdoba. El actor se prepara además para su debut teatral junto a Mariano Martínez y Bicho Gómez en la obra Ni media palabra.
Daniela Celis y Thiago Medina celebraron junto a sus hijas gemelas, Laia y Aimé, y compartieron postales del festejo acompañadas del mensaje “Feliz Navidad”.
Matías Alé reciéntemente llegado de su luna de miel, recibió la Navidad en Mar del Plata junto a su esposa, Martina Vignolo, donde ambos se encuentran instalados de cara a la temporada de verano.
Sol Pérez celebró en familia junto a su marido, Guido Mazzoni, y su hijo Marco, de ocho meses, en lo que fue la primera Navidad del pequeño.
Nicole Neumann pasó la Nochebuena junto a su esposo, Manu Urcera, y su hijo Cruz. Sus hijas Indiana, Allegra y Siena celebraron con su padre, Fabián Cubero, y su mujer, Mica Viciconte, y el pequeño Luca. ya que recibirán el Año Nuevo junto a la modelo.
Luciano Cáceres publicó una imagen junto a su hija Amelia y le dedicó un emotivo mensaje: “Con mi mejor regalo de esta vida. Hija maravilla. Te amo infinitamente. Feliz Navidad para todos”.
Floppy Tesouro, finalmente, mostró una postal del festejo junto a su hija Moorea.
