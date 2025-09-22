El desgarrador pedido de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: "Necesito que sanen"

"Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón: Thiago tiene los pulmones afectados, no sé específicamente qué está pasando, no puedo transmitirlo con mis palabras. Solo sé que necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras. Sé que los milagros existen y sé que con la fe de muchas personas lo vamos a lograr. Por eso vengo a pedir que recemos por la sanación de los pulmones de Thiago, al santo o Dios que crean", dijo, notablemente angustiada.

historia daniela3

El tierno recuerdo de Daniela Celis del día de la primavera 2024 junto a Thiago Medina: "Te lo imploro"

Mientras Thiago Medina sigue luchando por su vida, Daniela Celis compartió en Instagram un emotivo recuerdo de Instagram del día de la primavera de 2024.

En el video, se lo ve a Thiago ingresar a su casa con tres ramos de flores, una para la madre de sus hijas y los otros para sus hijas, Aimé y Laia. Sobre las imágenes se puede leer la conmovedora frase: "Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre, te lo imploro", acompañada del contexto: "Un día como hoy, el año pasado".