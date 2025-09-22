El desgarrador pedido de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: "Necesito que sanen"
La influencer realizó una serie de posteos en Instagram dedicados a su expareja y donde pidió que continúen rezando.
Daniela Celis informó a sus seguidores en Instagram cómo continúa el estado de salud de Thiago Medina, padre de sus hijas, y volvió a pedir que cadena de oración, y afirmó: "Necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras".
Este lunes, la exparticipante de Gran Hermano realizó una serie de publicaciones en sus redes sociales. La primera fue para dar el parte médico del padre de sus hijas: "El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador y sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos.
"Se presentó un tapón de mocos, atelectasia, que está siendo tratado con kinesiología. Hoy el foco está en sus pulmones. Necesitamos que SANEN. Pedimos oraciones para que con FE tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución", agregó.
Tras esto, la influencer subió otra historia donde expresó: "Pensé mucho en hacer este video y, la verdad, siento que necesito hacerlo. Les agradezco a cada uno de ustedes que ora o prende una velita y nos manda fuerza, todos rezando por su evolución".
"Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón: Thiago tiene los pulmones afectados, no sé específicamente qué está pasando, no puedo transmitirlo con mis palabras. Solo sé que necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras. Sé que los milagros existen y sé que con la fe de muchas personas lo vamos a lograr. Por eso vengo a pedir que recemos por la sanación de los pulmones de Thiago, al santo o Dios que crean", dijo, notablemente angustiada.
El tierno recuerdo de Daniela Celis del día de la primavera 2024 junto a Thiago Medina: "Te lo imploro"
Mientras Thiago Medina sigue luchando por su vida, Daniela Celis compartió en Instagram un emotivo recuerdo de Instagram del día de la primavera de 2024.
