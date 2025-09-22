Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina: "Lo más afectado son sus pulmones"

“Mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina”, concluyó.

Daniela en IG sigue pidiendo cadena de oración para Thiago, ya que sus pulmones son los más afectados pic.twitter.com/VNuxuYGawS — bad girl (@xcjlsj) September 21, 2025

Dieron más información sobre la salud de Thiago Medina: qué se sabe

El estado de salud de Thiago Medina es algo que mantiene a todos expectantes, ya que sigue internado y luchando por su vida. Este domingo, después de 48 horas sin información sobre su situación, la prensa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires reveló cómo se encuentra el joven.

En el comunicado informaron que el ex Gran Hermano permanece "estable". Su familia y amigos se mantienen positivos y creen que pronto podrá estar en su casa junto a sus hijas, aunque son conscientes que la recuperación no será fácil.

El último parte médico que se dio a conocer fue el pasado viernes, donde comunicaban que Thiago seguía en la unidad de terapia intensiva y que no requería el suministro de inotrópicos. Los médicos destacaron que el joven mantenía buenos parámetros respiratorios y que se encontraba bajo un pronóstico reservado, a la espera de evolución.