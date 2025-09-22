El angustiante pedido de Camilota por Thiago Medina: "Creemos en el poder de la unión"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/1970137346667577478?t=GK04KSUrNAZ8M2FSCJ4wUg&s=19&partner=&hide_thread=false CAMILOTA CONTINUA PIDIENDO POR LA SALUD DE SU HERMANO THIAGO pic.twitter.com/rEUxRFsY9k — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) September 22, 2025

Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina: "Lo más afectado son sus pulmones"

Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el terrible accidente que sufrió con su moto. Desde ese momento, la gente está atenta a lo que ocurre y siguiendo cada parte médico que se publica.

En las últimas horas, Daniela Celis usó sus redes sociales para actualizar la información sobre el estado de salud del papá de sus hijas Laia y Aimé.

"Thiago se encuentra estable. Con asistencia respiratoria mecánica, permanece sedado. Sin drogas para la presión”, detalló en una historia de Instagram.

Y, agregó: “El órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejore”.

La influencer también se refirió a la operación a la que Medina fue sometido el viernes pasado. “La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva”, aseguró.

“Mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina”, concluyó.