El angustiante pedido de Camilota por Thiago Medina: "Creemos en el poder de la unión"
La influencer volvió a hacer un posteo pidiendo el apoyo de todos sus seguidores en este difícil momento.
Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el brutal accidente que sufrió en su moto en la ruta 7 en Moreno y por el cual fue sometido nuevamente a una operación para “reparar la parrilla costal”.
A raíz de esto, su familia sigue pidiendo ayuda a la gente para que le manden buenas energías y puedan pasar este mal momento. En las últimas horas, Camilota, hermana de Thiago, volvió a recurrir a sus redes sociales para dejar un conmovedor pedido
La ex Cuestión de Peso solicitó “desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías” por la salud del papá de Aimé y Laia.
“Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y de esperanza, especialmente por sus pulmones para que se fortalezcan y puedan darle la fuerza que necesita en ese momento”, agregó y dijo que “cada palabra, cada pensamiento y cada plegaria cuentan”.
En esa línea, aseguró que “creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante”.
Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina: "Lo más afectado son sus pulmones"
Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el terrible accidente que sufrió con su moto. Desde ese momento, la gente está atenta a lo que ocurre y siguiendo cada parte médico que se publica.
En las últimas horas, Daniela Celis usó sus redes sociales para actualizar la información sobre el estado de salud del papá de sus hijas Laia y Aimé.
"Thiago se encuentra estable. Con asistencia respiratoria mecánica, permanece sedado. Sin drogas para la presión”, detalló en una historia de Instagram.
Y, agregó: “El órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejore”.
La influencer también se refirió a la operación a la que Medina fue sometido el viernes pasado. “La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva”, aseguró.
“Mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina”, concluyó.
